臺日電梯換𨋢違規｜富亨邨居民盼暫緩合約：工程延期好過揀間唔好

「臺日電梯」去年起為兩個租置屋邨更換48部升降機，只安裝耐火門，但無裝相關門框組件，機電署指屬違規及嚴重失誤。大埔富亨邨業主立案法團於9月，在房委會持大比數業權份額投票下，通過揀選「臺日」為升降機承辦商進行更換工程，一度引起居民爭議。有關合約目前尚未批出，房委會向法團解釋非單純採用「價低者得」的準則，而是從多角度分析。



《香港01》記者今早（16日）到訪富亨邨，未見法團張貼通告講解最新情況，仍未知是否已暫緩批出合約。有富亨邨業主指，居民曾質疑臺日的投標價最低，但房委會以大比數業權份數投票通過，認為做法不公平，亦樂見未來或會暫緩合約，「工程延期都好過揀間唔好（承辦商）」。



大埔富亨邨業主立案法團於9月同樣通過揀選臺日為升降機承辦商進行更換工程。（任葆穎攝）

大埔富亨邨業主立案法團於9月同樣通過揀選臺日為升降機承辦商進行更換工程。（任葆穎攝）

大埔富亨邨業主立案法團於9月同樣通過揀選臺日為升降機承辦商進行更換工程。（任葆穎攝）

質疑房委會大比數業權分數投票 做法不公平

亨裕樓業主陳小姐說，宏福苑大火後居民特別關注工程公司背景，並留意到臺日的投標價最低，又質疑只有少量屋邨升降機工程由臺日承辦。她批評，房委會以大比數業權分數投票，「其他居民投票都無分別」，認為做法不公平。她又引述丈夫說，特別業主大會當日場地較細，部份遲來的居民未能成功進入會場投票。

她稱，曾有居民向房屋署發信投訴，並打算重選承辦商。對於今次房委會建議暫緩合約，她形容「梗係好啦，工程延期都好過揀間唔好（承辦商）」。她表示，寧可用現有的升降機承辦商，因毋須額外交接。

據她了解，今次工程費由法團「屋邨大型維修基金」支付，毋須額外「夾錢」。

亨龍樓居民黃小姐說，今早經過大廈大堂，未見到關於臺日的公告，仍未知是否已暫緩批出合約。（任葆穎攝）

居民：近年工程質量參差 憂更換後反而有後患

亨龍樓居民黃小姐說，今早經過大廈大堂，未見到關於臺日的公告，仍未知是否已暫緩批出合約。她稱，富亨邨已有30多年樓齡，雖然屋邨設施有老化跡象，惟據她了解，與她同一幢大廈不少業主都不願更換升降機，因仍運行理想、老化不算嚴重，認為只需做好保養。她續解釋近年工程質量參差，擔憂更換後會有後患，加上邨內居民老年化，不希望多付一筆金額。

亨耀樓居民謝小姐只是租戶，但她認為應揀選一間更好的升降機承辦商，令居民受惠。被問邨內的升降機老化情況，她指每日晚上都會暫停開放部份升降機。