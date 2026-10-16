臺日電梯換𨋢違規｜曾遭民事入稟傷亡訴訟　2016年工程違規罰21萬

機電署昨日（15日）公布，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為。

臺日電梯2006年成立，董事長張欽曾受訪介紹，公司有自設廠房、自家品牌。翻查資料，公司曾有兩宗民事人身傷亡訴訟入稟，2016年的工程違規曾被罰款21萬元。



工廈單位外掛上臺日電梯（香港）有限公司的招牌，有職員在內辦公，但記者拍門或按門鈴，也沒有理會。（翁鈺輝攝）

臺日電梯（香港）有限公司（TaiZoom Elevator Company (H.K.) Limited）於2006年1月成立，原名「富士通升降機」（Fujiton Elevator）。公司董事為張欽、張重高、張重沛，其中張欽是董事長兼唯一股東。張欽還是另外三間公司的董事，即「香港興世機械制造有限公司」、「宏豐益有限公司」、「銀城行有限公司」。

臺日電梯（香港）有限公司董事長張欽。（網上圖片）

張欽曾接受傳媒訪問，指公司自2006年起紮根香港，有自設廠房優勢，業務包括設計、製造、運輸到保養、維修保養升降機，又有自設品牌「湯臣牌（Thomson）電梯」。

翻查法庭紀錄，2016年12月及2026年1月，臺日電梯遭入稟的民事人身傷亡訴訟。

該公司以往違規紀錄亦不多，2019年9月被裁定因違反《升降機及自動梯條例》罰款21萬元。原因是2015至2016年為深水埗恆興大廈保養時，未能監督其工程人員做曳引機齒輪箱保養工程，及未有提供足夠培訓。

另外有一間「臺日電梯（中國）有限公司」（Tairi Elevator (China) Co., Limited），2024年成立，董事兼股東為鐘偉，以湖北省孝感市雲夢縣的身份證及地址登記，相信與香港的臺日電梯（TaiZoom）無關。

翠屏北邨翠柳樓其中一部電梯圍封暫停使用，根據更換時間表，該電梯預定在10月5日開始更新。（黃學潤攝）