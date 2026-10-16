工程界醜聞不斷還講信字　誰在拆招牌？田北辰：專業自主害死香港

機電署揭發臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機，其耐火門「只裝門、冇裝框」，不排除涉及欺詐。

大埔宏福苑大火人禍後一年間，赤柱豪宅ONE STANLEY缺鋼筋；長實觀塘安達臣道首置盤因鋼筋結構與圖則嚴重不符，其中3幢要清拆重建；瑪麗醫院新大樓大規模「壞𨋢」揭涉及不當簽發安全證書。

工程界種種醜聞，不少涉及以往政府監督與「認可人士」（AP）講個信字，如還像發展局局長甯漢豪說是「害群之馬」是非行業「爛透」，那麼誰又是它們的「伯樂」。

實政圓桌召集人田北辰認為，工程界死穴是牌照，除非政府能加大力度「郁佢哋嘅牌照」，否則任由「認可人士」監管自己，根本難起監管作用：「我覺得係專業自主四個字害死香港。」



在大埔宏福苑大火揭示有業界採用不阻燃棚網甚或採用假證書，立法會議員林哲玄當時曾指建造業「爛到不能再爛」，發展局局長甯漢豪之後回應說，文件造假各行各業皆有發生，認為業界有「害群之馬」，但不能同意「爛到不能再爛」說法，稱不能「一竹篙打一船人」。

在這一年間，赤柱豪宅ONE STANLEY缺鋼筋；長實觀塘安達臣道首置盤因鋼筋結構與圖則嚴重不符，其中3幢要清拆重建；瑪麗醫院新大樓大規模「壞𨋢」揭涉及不當簽發安全證書。

實政圓桌召集人田北辰。（資料圖片/廖雁雄攝）

種種醜聞，不少涉及以往政府監督與「認可人士」（ AP）講個信字。實政圓桌召集人田北辰指由專業的「認可人士」監管，若有違規情況，政府可能也「吹佢唔脹」。田北辰認為對付偷工減料的不良業界，牌照是他們的死穴：「偷工減料我每次都呃你，捉到咪罰錢，坐監佢都唔使好驚，佢最怕就係吊銷牌照。」

田北辰指，政府如不加大力度監管，特別是「郁佢哋（違規認可人士）嘅牌照」，情況難大有改善：「我覺得係專業自主四個字害死香港。」

翠屏北邨翠柳樓其中一部電梯圍封暫停使用，根據更換時間表，該電梯預定在10月5日開始更新。（黃學潤攝）

機電工程署昨日（15日）表示，在接獲舉報後展開突擊巡查，證實臺日電梯在觀嘉塘翠屏（北）邨更換的9部升降機及沙田博康邨更換的39部升降機中，雖然有提交耐火效能測試報告，卻只安裝耐火門而完全沒有安裝相關門框組件，並報稱完工。機電署指存在嚴重施工缺失，初步證據顯示承建商涉嫌嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐及虛假陳述。事件轉介警方跟進。據知，警務處新界南總區重案組接手調查。

機電署已勒令涉事承辦商必須承擔全部補救費用，於一個月內自費完成全數48部升降機的門框執修工程。房委會亦即時建議另一租置屋邨富亨邨暫緩批出相關更換合約。