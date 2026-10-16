深圳能源不服219億工程批予涉致命意外公司求覆核 　環保署不評論

環保署本年7月就屯門曾咀的第二座現代垃圾焚化爐（I•PARK2）價值219億元項目合約，批予中國建築工程(香港)有限公司和三峰環境聯營體的聯營公司（Hong Kong Energy Recovery Park）。其中一間有份投標的公司指，中標公司曾涉兩致命意外，應被暫停其工務工程「建築」類別的投標資格。故在本月14日，入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻聯營公司中標的決定。



環保署回覆查詢表示，鑑於有投標者入稟法院提司法覆核許可，該署不便作出評論。有關工程亦已按合約條款開展，會繼續推進。



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就有關覆核申請，環保署回覆表示，「綜合廢物管理設施第二期」（I·PARK2）屬政府工務計劃工程，其公開招標受世界貿易組織《政府採購協定》規管，整個招標及評審程序由環境保護署（環保署）嚴格按照政府《物料供應及採購規例》及世界貿易組織《政府採購協定》的規定處理。

署方又指，該工程的合約已按程序於本年7月13日批出，工程亦已按合約條款開展。鑑於有投標者入稟法院申請司法覆核許可，環保署不會就詳情作出評論。

至於有關環保署批出合約及招標兩次延期的原因、是否知悉中標公司有工程兩度發生致命意外等提問，署方均未有正面回應。

綜合廢物管理設施第一期「I·PARK1」第一個焚化模組，2025年12月試行運作。（政府影片截圖）

合約價值約219.5億 有深圳公司申請司法覆核

該宗覆核申請人為深圳能源環保股份有限公司，答辯人為環保署署長和發展局局長，Hong Kong Energy Recovery Park被列為利害關係方，該公司為中國建築工程(香港)有限公司和三峰環境聯營體的聯營公司。

深圳能源在覆核申請書提及，環保署於2024年12月就I•PARK2的合約展開招標，合約包括為於屯門曾咀興建的第二期綜合廢物管理設施，進行設計、建造、營運及維修保養。申請人、Hong Kong Energy Recovery Park等亦有投標，Hong Kong Energy Recovery Park最終中標，合約價值約219.5億元。該項目招標原定去年6月27日截止，後來兩次延期至同年10月10日。

高等法院。(葉志明攝)

中國建築曾涉兩致命意外 認為其投標資格應被暫停

於2025年7月，中國建築工程旗下的赤鱲角地盤發生致命工業意外，發展局一度暫停其工務工程「道路及渠務」類別的投標資格。此外，於2026年4月，該公司旗下的啟德醫院地盤亦發生致命意外，發展局則未有暫停其工務工程「建築」類別的投標資格。

申請方指，根據《承建商管理手冊》等，發展局應暫停中國建築工程的工務工程「建築」類別的投標資格，環保署亦不應批出I•PARK2的合約予Hong Kong Energy Recovery Park。申請方現要求，法庭推翻Hong Kong Energy Recovery Park中標的決定。