臺日電梯換𨋢違規｜專家指𨋢門遇熱變形　無門框組件遇火災如煎蛋

沙田博康邨和觀塘翠屏（北）邨參與市建局的「優化升降機資助計劃」更換升降機，機電署周四晚（15日）公布，承建商臺日電梯（香港）有限公司在兩邨的升降機更換工程，存在嚴重缺失，只按要求安裝耐火門，卻無安裝相關門框組件並報稱完工，涉及48部升降機。



香港執業安全師學會會長李光昇今日（16日）指，升降機門一般由金屬製成，遇熱便會變形，若防火門板沒有加裝門框組件，一旦發生火災，升降機內的乘客就像平底鑊上的雞蛋被煎熟。



升降機整體結構圖。（電梯資料網圖片）

綜合香港執業安全師學會會長李光昇所述，以及「電梯資料網」資料，本港的升降機門普遍採用橫向自動門結構，主要可分為外門及內門，涉及大量組件。

其中，外門設置在每個樓層，用以隔開升降機井道及走廊大堂，相關部件包括自動關門裝置、外門鎖、解鎖裝置、手動解鎖匙孔等；內門則安裝在升降機內，以防止乘客觸及井道，部件包括門馬達、從動臂、傳動纜、門驅動箱、解鎖裝置、內門鎖等。

升降機門涉及大量門框組件。（AI製圖）

若升降機無安裝門框組件 火災時乘客將如平底鑊雞蛋被煎熟

李光昇指出，升降機門一般由金屬製成，遇熱便會變形，無法隔火隔熱隔煙，不符合消防安全，一旦發生火災，升降機內的乘客就像平底鑊上的雞蛋被煎熟，安裝防火門板（即耐火門）便能解決該問題。

李光昇又指，防火門板顧名思義由耐火物料製成，能承受過千度高溫，即使沒有加裝門框仍能如常使用，對日常開關沒有影響，不過當大廈發生火災時，則會失去隔火隔熱隔煙的功能，因此需要加裝門框組件，例如以耐火膠填滿門框空隙，才能發揮最大效用。

沙田博康邨參與市建局的「優化升降機資助計劃」更換升降機，機電署10月15日公布其升降機存在嚴重缺失，承建商臺日電梯（香港）有限公司只按要求安裝耐火門，但無安裝門框組件。（資料圖片）