類鼻疽｜深水埗74歲長期病患女子染病死亡　防護中心指屬散發個案

衞生署衞生防護中心今（16日）表示，過去一星期（10月9日至10月15日）錄得一宗新增類鼻疽個案，涉及一名居於深水埗區、有長期病患的74歲女子。她於10月8日離世，死因仍在調查中。中心正調查個案的感染源頭，初步流行病學調查顯示，該宗個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。



衞生署衞生防護中心今（16日）表示，過去一星期錄得一宗新增類鼻疽個案，涉及一名有長期病患的74歲女子。（資料圖片）

衞生防護中心指，個案涉及一名有長期病患的74歲女子，她居於深水埗區，自10月4日起出現發燒及咳嗽帶痰。她於10月7日因氣促到明愛醫院急症室求醫，需留院治療。病人的臨床診斷為肺炎，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。病人於10月8日離世，死因仍在調查中。

中心呼籲市民保持個人及環境衞生以預防類鼻疽，並特別提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低受類鼻疽病菌感染的風險。

中心表示，導致類鼻疽的病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得類鼻疽個案。截至昨日（15日），本港今年錄得9宗類鼻疽個案。去年共錄得21宗類鼻疽個案。