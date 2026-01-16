類鼻疽｜58歲長期病患男子染病情況危殆　初步調查顯示屬散發個案

​衞生署衞生防護中心今（16日）表示，過去一星期錄得一宗新增類鼻疽個案，涉及一名有長期病患的58歲男子，居於葵青區。他於1月10日開始出現發燒及嘔吐，並於翌日出現意識模糊，隨即被送往仁濟醫院急症室，目前在深切治療部留醫，情況危殆，臨床診斷為肺炎，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



中心正調查個案的感染源頭，初步流行病學調查顯示，該個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。



衞生防護中心呼籲市民保持個人及環境衞生以預防類鼻疽。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，1月9日至15日間，錄得一宗新增類鼻疽個案，呼籲市民保持個人及環境衞生以預防類鼻疽，並特別提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低感染風險。

中心表示，截至昨日（15日），本港今年錄得一宗類鼻疽個案，去年則錄得21宗類鼻疽個案。中心提醒，導致類鼻疽的病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。

市民可採取以下措施預防感染：

• 避免接觸受污染的土壤；



• 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿着適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴，高風險人士可考慮額外佩戴外科口罩；



• 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；



• 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；



• 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；



• 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；及



• 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

