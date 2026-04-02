類鼻疽｜居將軍澳欣明苑75歲翁「二度確診」　不排除屬復發感染

衞生防護中心今日（4月2日）表示，過去一星期（3月27日至4月1日）錄得兩宗新增類鼻疽個案，患者分別住將軍澳欣明苑及天水圍天晴邨。初步流行病學調查顯示，這兩宗個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。



衞生防護中心表示，過去一星期（3月27日至4月1日）本港錄得兩宗新增類鼻疽個案，患者分別住西貢及元朗。（資料圖片）

首宗個案涉及一名有長期病患的75歲男子，居於將軍澳欣明苑，自3月22日出現發燒、咳嗽和氣促，同日到將軍澳醫院急症室求診，需留院治療，目前情況穩定。該病人的臨床診斷為肺炎，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

衞生防護中心：類鼻疽菌可潛伏人體多年 抵抗力下降或再感染

防護中心指，病人2024年9月亦曾確診類鼻疽，入院治療後已康復，不排除是次為復發感染，中心將為病人樣本進行基因分析。中心指，根據科學文獻，即使接受了完整的抗生素治療，類鼻疽仍有復發風險，類鼻疽伯克氏菌可能未被完全根除，而潛伏於人體內多年，一旦抵抗力下降，細菌有機會再次引發感染。

另一居元朗確診翁仍留院 情況穩定

第二宗個案涉及一名有長期病患的71歲男子，他居於天水圍天晴邨，3月23日因雙腳無力跌倒被送往天水圍醫院急症室治理，在急症室出現發高燒及寒顫，需留院治療。他的臨床診斷為敗血症，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。他目前情況穩定，已轉往博愛醫院繼續接受治療。

衞生防護中心表示，根據文獻，類鼻疽個案於颱風或暴雨後較常出現。中心呼籲市民保持個人及環境衞生以預防類鼻疽，並特別提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低感染風險。