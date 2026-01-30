類鼻疽｜白田邨69歲男確診　敗血症留院情況穩定　今年第二宗個案

衞生署衞生防護中心今日（30日）表示，過去一周錄得一宗新增類鼻疽個案，屬今年第二宗，涉及一名有長期病患的69歲男子。病人居於深水埗區白田邨，1月9日起開始出現發燒等病徵，到伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治療，臨床診斷為敗血症，目前情況穩定，中心初步流行病學調查顯示屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。



過去一周（1月23日至29日）錄得一宗新增類鼻疽個案，涉及一名有長期病患的69歲男子，居於深水埗區白田邨。（資料圖片）

臨床診斷為敗血症 無流行病學關連

衞生防護中心公布，過去一周（1月23日至29日）增一宗類鼻疽個案，涉及一名有長期病患的69歲男子。病人居於深水埗區白田邨，1月9日起開始出現發燒、咳嗽帶痰及氣促，到伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治療，目前情況穩定。

病人的臨床診斷為敗血症，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。中心正調查個案的感染源頭，初步流行病學調查顯示，上述個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



今年暫錄得兩宗類鼻疽個案

截至昨日（29日），本港今年錄得兩宗類鼻疽個案，去年共錄得21宗類鼻疽個案。中心提醒市民應採取以下措施預防感染︰

• 避免接觸受污染的土壤；

• 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿着適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴，高風險人士可考慮額外佩戴外科口罩；

• 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；

• 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；

• 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；

• 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；

• 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

