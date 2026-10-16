新皇崗口岸｜城巴︰往返啟德B14線暫延長服務　B13重陽推快速班次

新皇崗口岸周一（12日）啟用，城巴今日（16日）公布，由周六（17日）起，往返啟德、宋皇臺至皇崗口岸的專線B14，因連日來吸引大批市民乘坐，將大幅延長服務時間，由僅上下午繁忙時間提升至全日服務，新安排以試辦方式實施，首階段維持至11月1日，視乎實際的乘客需求，考慮將全日服務安排恆常化。另外城巴皇崗專線B13即日起加開快速班次，不途經錦田及新田，縮短整體車程。



城巴指，皇崗專線B14號線連日來吸引大批啟德、宋皇臺、九龍城周邊地區的市民體驗，已即時向運輸署申請延長服務時間。（城巴圖片）

城巴指，皇崗專線B14重陽節長假期首日（10月17日）起調整服務時間。（城巴圖片）

城巴︰連日來大批啟德、宋皇臺、九龍城周邊地區市民體驗B14

新皇崗口岸周一啟用，城巴早前推出皇崗專線B14，往返啟德、宋皇臺至新口岸。城巴表示，持續分析港九乘客往返皇崗口岸的交通需求，受惠於B14號線全程取道高速公路的優勢，乘客由啟德及宋皇臺出發，最快約40分鐘便能直達皇崗口岸，連日來吸引大批啟德、宋皇臺、九龍城周邊地區的市民體驗新路線。

城巴B14周六起調整服務時間 南下班次延至晚上11時

城巴指，經審視整體營運數據後，已即時向運輸署申請延長服務時間，獲批由10月17日，即重陽節長假期首日起調整，新安排以試辦方式進行，首階段維持至11月1日，視乎實際的乘客需求，考慮將全日服務安排恆常化。

北上班次︰每日上午8時至晚上9時

南下班次︰每日上午8時至晚上11時



城巴皇崗專線B14最新路線及班次時間圖。（城巴圖片）

B13重陽節長假期加開快速班次 不經錦田及新田

此外，城巴為方便市民於重陽節長假期體驗新口岸，皇崗專線B13即日起加開快速班次，不途經錦田及新田，縮短整體車程，乘客由中環上車前往口岸預計需時約48分鐘，由北角上車預計約58分鐘。

城巴並指，會密切留意新口岸的客量需求，已預留充足的後備巴士及車長人手，按實際情況適時加密班次，以迅速疏導人潮，確保口岸交通順暢。