萬聖節｜城巴辦「開篷鬼巴士」　導賞員化身鬼怪講解沿途地點鬼故

撰文：歐陽德浩
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萬聖節將至，城巴今日（13日）公布，由本周五（16日）起，與藍屋聯乘推出萬聖節限定H1W「講鬼講古」主題開篷巴士團，暢遊灣仔及北角一帶的靈異熱點與都市傳說地點，沿途講解靈異故事，包括大坑渠鬼掹腳、七姊妹集體投海等故事，適合喜歡靈異文化、都市傳說及懸疑歷史的旅客。城巴訂票網頁顯示，目前已有兩個日子預訂已滿，分別是首日出發的本周五及下周一（19日、重陽節翌日公眾假期）。

城巴10月13日公布，今年繼續與藍屋聯乘推出萬聖節限定H1W「講鬼講古」主題開篷巴士團。（城巴圖片）

城巴與藍屋聯乘推出萬聖節限定開篷巴士團

萬聖節（31日）將至，城巴今日公布，由於去年與藍屋合作推出的萬聖節開篷巴士團大受歡迎，適逢踏入旅發局首辦的「香港萬聖月」，今年將延續驚嚇，繼續與藍屋聯乘推出萬聖節限定H1W「講鬼講古」主題開篷巴士團。

導賞員將與乘客一起扮鬼扮馬，暢遊灣仔及北角一帶的靈異熱點與都市傳說地點，沿途講解靈異故事。（城巴圖片）

暢遊灣仔北角一帶的靈異熱點　導賞員扮鬼扮馬沿途講解典故

城巴表示，導賞員將與乘客一起扮鬼扮馬，暢遊灣仔及北角一帶的靈異熱點與都市傳說地點，沿途講解靈異故事，包括大坑渠鬼掹腳、七姊妹集體投海等故事，結合歷史、民俗、懸疑與文化，帶領參加者深入探索香港的另一面，每一站都充滿神秘色彩與故事性，適合喜歡靈異文化、都市傳說及懸疑歷史的旅客。

其中10月24日特設普通話導賞及英文導賞各一團。（城巴圖片）

10月24日特設普通話導賞及英文導賞巴士團

城巴又指，H1W主題開篷巴士路線將在10月16日至11月1日期間提供服務，每團行程約50分鐘，僅接受預先報名，其中10月24日特設普通話導賞及英文導賞各一團，其他日子均為廣東話導賞。

截至10月13日下午約5時半，已有兩個日子的預訂已滿。（城巴網頁截圖）

正價$228　重陽節翌日公眾假期預訂已滿

截至今午約5時半，城巴訂票網頁顯示，該巴士團正價為228元，首日優惠價198元，已有兩個日子的預訂已滿，分別是首日出發的本周五（16日）及下周一（19日、重陽節翌日公眾假期），至於萬聖節（31日）車票仍能預訂。

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