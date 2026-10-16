潮玩夜市10.23-10.25舉行　設工夫茶紅桃粿工作坊　推餐飲優惠

九龍西潮人聯會主辦的「潮玩夜市 Chill Night Market 4.0」將於本月23日至25日，一連三日在九龍城賈炳達道公園足球場舉行，設僑批文化專區、潮文化體驗工作坊和特色市集，並聯同九龍城區內餐飲商戶推出限定潮食，市民憑活動當日消費憑證即可享有折扣。



潮玩夜市。

設僑批文化專區 紅桃粿工作坊

今年潮玩夜市將設僑批文化專區，展示僑批歷史資料，通過實物與場景，還原早年潮籍鄉親外出謀生、以「銀信合一」的僑批牽繫家鄉的歲月點滴，市民可以在攤位書寫自己的「僑批」。此外，現場設有工夫茶、紅桃粿工作坊及系列潮汕文化體驗攤位，市民可以參與領略潮汕地區文化的風采。

邀請潮汕本土英歌隊九龍城巡遊

大會今年持續邀請潮汕本土英歌隊來港。有別於以往，本次英歌表演打破場地界限增設巡遊互動環節。英歌隊將於10月24至25日下午4時起在九龍城巡遊，讓大眾親身感受英歌舞剛勁豪邁的氣韻與獨特魅力。

聯同區內餐飲商戶推出期間限食聯乘美食

另外，為擴大文化活動輻射效應，帶動九龍城區內消費活力，市區重建局聯同區內餐飲商戶推出期間限定聯乘美食，於活動期間推出潮泰聯乘美袋及專屬消費優惠，實現「逛夜市、品美食、遊社區」的多元體驗，以文化活動賦能社區經濟。

潮玩夜市Chill Night Market。劉偉光左二。

劉偉光冀透過潮玩夜市 展現潮汕文化的活力與底蘊

九龍西潮人聯會常務副會長劉偉光表示，潮玩夜市堅持以大眾喜聞樂見的形式及主題，希望承載香港及潮汕地區大家的共同記憶。今年潮玩夜市全面升級，「英歌入社區」也是希望打破文化邊界，讓傳統文化走進市民身邊。他期望透過潮玩夜市活動，向展現潮汕文化的活力與底蘊，推動香港與潮汕地區的文化交流傳承，尤其吸引年輕一代認識參與，令潮汕文化在香港這片土地上生生不息、發揚光大。

▼潮玩夜市日期▼

●l0月23日下午4時至晚上9時

●10月24日下午12時至晚上9時

●10月25日下午12時至晚上9時