萬聖節活動2026｜香港150+好去處：鬼屋/小朋友遊戲/商場市集

萬聖節好去處2026｜萬聖節Halloween又到了！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？《01親子》為大家整合多個必玩活動及商場打卡好去處，本文將會一一介紹。



萬聖節2026【1】精選活動好去處

萬聖節2026【1.1】Spooky Halloween 2026 萬聖節音樂嘉年華

萬聖節音樂嘉年華 Spooky Halloween 全面提升，今年活動佔地超過 13 萬平方呎，邀請了國際當代藝術家 Matt Gondek 擔任藝術總監，聯乘結合知名 IP《進擊的巨人》和「哥斯拉」，潮流品牌 CLOT 打造沉浸式「百鬼夜行」潮流驚悚迷宮，打造震撼體驗。場內還設有主題遊戲攤位及特色餐飲。

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開放時間:10月30日（五）: 16:00 - 22:00；10月31日– 11月1日：12:00 – 22:00

地點：灣仔海濱活動空間

地址：香港灣仔鴻興道3號（鄰近灣仔碼頭）



萬聖節2026【1.2】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊,，讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛的創意手工糖果，享受難忘親子時光。本課程由PAPABUBBLE專業糖果導師教授，簡單易學又好玩。

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日期：2026年09月01日至11月30日

時間：10:30 - 18:00

地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號



萬聖節2026【1.3】EGA Experience 燭光音樂會 山巔萬聖魔弦之夜

山巔之上，霧氣沉沉，古木化作幽靈低語。今夜化作燭光搖曳、琴弦低鳴。幽靈的旋律隨夜風悄悄飄送，迴盪在山頂的陰森靜夜之中。

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日期：2026年10月31日 (星期六)

時間：18:00, 20:00（每節時長60分鐘）

地點：山頂廣場 / 香港海事博物館



萬聖節2026【1.4】Sooper Yoo Halloween YOOZOO

Sooper Yoo是場地佔地萬呎的運動主題室內娛樂場，設計出多項互動遊戲。場內設有六大園區，透過挑戰激發孩子的肢體潛能與創意想像。

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萬聖節2026【1.5】Ganarova playhouse 萬聖節 WEWA 派對

Ganarova是香港首個深度融合人工智能科技的室內兒童遊樂場，以太空冒險為核心主題。設有六大特色遊戲區，並搭配12隻獨家設計的太空戰士形象，讓小朋友可化身太空探險家，在遊戲中累積能力值、解鎖裝備，完成各項挑戰任務。

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日期: 2026年10月24日、2026年10月31日

入場時段: 15:00-18:00（入場時間為180分鐘）

地址：荔枝角深盛路8號碧海藍天Aeon荔枝角店一樓



萬聖節2026【1.6】Disney Halloween Time

迪士尼惡人全面現身，將整個度假區反轉成為親朋好友盛裝打扮，相約暢玩的萬聖節目的地。全新登場及人氣回歸體驗傾巢而出，包括全新登場的「米奇與好友萬聖奇遇」、盛大回歸的「惡人反轉大街派對」、於惡人出沒時段與迪士尼惡人互動，還有一系列玩味十足的迪士尼朋友互動體驗、趣味滿分的主題美食、萬聖限定好物及酒店主題活動。

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日期：2026年9月18日至11月1日

地點：香港迪士尼樂園度假區



萬聖節2026【1.7】Kyber Guardian 光劍訓練班

Kyber Guardian 光劍訓練班致力推廣光劍運動。除恆常兒童班和成人班外，Kyber Guardian 光劍訓練班定期舉辦光劍運動比賽活動，參加表演。Kyber Guardian主教練Brian致力於搭建法國美國及亞洲的光劍運動交流。為大眾重新定義「光劍」運動和武術表演與「實戰」之別，為「光劍」設計其專屬的比賽形式，以保護喜愛此項目的參加者。

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萬聖節2026【2】商場打卡好去處

萬聖節2026【2.2】香港樂高®探索中心《小魔怪狂歡派對》

香港樂高®探索中心年度最受歡迎的親子萬聖節盛事《小魔怪狂歡派對》，五大創新互動遊戲包括詭魅夜光工作室、南瓜奇趣園、骷髏仔墓園尋寶遊戲、搞蛋小鬼大巡遊及萬聖節馬賽克拼畫挑戰。

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日期：2026年9月28日至11月1日

時間：11:00 – 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00）

地點：香港樂高®探索中心（九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓）



萬聖節2026【2.4】朗豪坊「Walk me to Mars」

商場4樓通天廣場將展出英國知名藝術家 Luke Jerram 的世界 巡展鉅作——《MARS》火星裝置。是次展覽不僅是《MARS》的香港首展，更突破傳統藝術館的框架，將巨型公共藝術帶入香港最繁忙的城市日常。火星懸浮於朗豪坊中庭，市民抬頭便能與火星相遇。

日期： 2026年9月30日至11月1日

時間： 上午10時半至晚上10時半

地點： 朗豪坊4樓通天廣場



萬聖節2026【2.5】港鐵商場萬聖節體驗

港鐵商場今年首度攜手打造獨特萬聖節體驗，橫跨港九新界五大商場——由港島南生活文化地標THE SOUTHSIDE的趣怪幽默玩「懼」節、圍方的本地鬼怪傳說、青衣城的科幻星際「外星萌友」，以至將軍澳PopCorn及The LOHAS康城的日與夜狂歡。

-THE TOYrifying SOUTHSIDE玩懼節

日期：2026年10月2日至11月1日

地點：THE SOUTHSIDE各樓層及戶外廣場

-圍方 HalloWAI x 香港鬼怪百物語

日期：2026年10月2日至10月31日

地點：圍方L2中庭、2B園藝花園、L4活動空間、4C園藝花園及L5活動空間



-青衣城 「外星萌友迷失萬聖夜」

日期： 2026年10月5日至11月1日

地點： 青衣城2期2樓平台花園 (10月5日率先開放)；青衣城1期1樓中庭 (10月9日正式登場)



-PopCorn 及 The LOHAS 康城「喪玩日與夜」

日期： 2026年10月5日至11月1日

地點： PopCorn 1期1樓演薈廣場、The LOHAS 康城 L3 中庭



萬聖節2026【2.6】LCX 劇場版 魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》全港首個期間限定店

快閃店將以最新劇場版視覺為核心，華麗打造融合哥德式齒輪與暗黑藝術風格的沉浸式空間。現場設有主題打卡區、互動集章企劃、官方通販與快閃限定周邊及多重滿額禮遇，邀請廣大動漫迷率先步入這場 10 月最強的魔法盛宴！

日期：2026 年 10 月 1 日至 10 月 31 日

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX正門

時間： 上午 10 時至晚上 10 時

入場費用：免費



萬聖節2026【2.9】黃埔天地《Toys Assemble 玩具集結》

黃埔天地今年特別與本地玩具界頻道權威《玩具收藏家販售展》（TCM）聯手於 10 月 23 日起隆重呈獻《Toys Assemble 玩具集結》，三大重點活動——「變裝少女動漫稀有珍藏展」、「我們的玩具：週末市集」及「我們的玩具：試玩體驗區」，帶領大眾穿越時空，重溫 80 年代至今最經典的動漫神作！

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日期：2026年10月23日至10月30日

時間：中午12時至晚上8時

地點：黃埔天地時尚坊MTR層



萬聖節2026【2.10】K11 MUSEA 及星光大道梳士巴利花園「飛奔到月球」

由 ioio studio 主辦、HIT - 商業航天產業技術聯盟（香港）協辦的香港首個沉浸式太空展覽——「飛奔到月球－38萬公里的旅行」，結合真實航天科技與高互動性的沉浸式體驗，邀請全港家庭化身太空人，一同穿越到2048年，探索人類未來月球家園。呈獻八大主題展區，集故事、互動與教育於一身。整個旅程以科學與藝術為骨幹，貫穿 STEAM 五大元素，為入場觀眾締造全方位的多元感官探索之旅。

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日期：2026年10月2日至11月22日

時間：早上10時至晚上9時

地點：

- 尖沙咀K11 MUSEA 6樓Kunsthalle（付費展區）

- 尖沙咀星光大道梳士巴利花園（免費展區）



萬聖節2026【2.11】又一城「Pokémon Dining Experience」

為慶祝Pokémon 30 週年，BAKERY BY THE GRAND 及 BOUTIQUE BY THE GRAND推出「Pokémon Dining Experience」。換上Pokémon主題布置，品牌將推出多款主題美食，包括「草、火、水」屬性主題套餐、屬性主題長蛋糕套餐、人氣酥皮蛋撻等，每一項都充滿驚喜。主打精美烘焙禮品的 BOUTIQUE BY THE GRAND 亦同步推出一系列Pokémon特別版烘焙產品。

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地點：九龍塘達之路80號又一城 LG2層11號舖



萬聖節2026【2.12】置地公司《萬聖狂歡祭．中環》

《萬聖狂歡祭．中環》以中環獨有的歷史街景為舞台，延續公共空間活化模式，將中環化身為藝術、歷史文化與節慶交織的動感畫布。活動節目橫跨兩大地標地段，除了皇后像廣場花園特設歷史文化裝置藝術，遮打道行人區亦準備四大主題活動日，包括開幕音樂派對、街頭盛會、身心靈充電、親子同樂等多項節目，適合一家大小。

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中環萬聖幻境

日期：2026年10月17日至31日

時間：全日開放;亮燈時間下午4:00–晚上11:30（10月31日延長至凌晨1:00）

地點：皇后像廣場花園（南）



大小怪獸嘉年華–Monster Mash Fest (親子日）

日期：2026年10月24日

時間：中午12:00–晚上9:00

地點：遮打道，中環（行人專用區）



萬聖街頭狂歡祭–Halloween Unleashed

日期：2026年10月31日

時間：下午2:00–翌日凌晨1:00（彈跳城堡開放至晚上9:00）

地點：遮打道，中環（行人專用區）



萬聖節2026【2.13】南豐紗廠 The Mills 奇蟲物語 Tales of the Crawlers

南豐集團與香港昆蟲教育及科普中心（HKIEC)攜手於南豐紗廠六廠呈現「萬聖節怪奇動物展覽」，現場可近距離觀看多種稀有動物，包括非洲侏儒鼠、老爺樹蛙、藍舌石龍子等等。逢星期六日亦可參加「觸感大冒險」及「小小飼養員體驗」，更近距離親手捉摸及餵飼平日難得一見的動物。同場亦設有「萬聖節怪奇遊樂場」3大互動遊戲，讓各位玩遊戲換獎品。

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萬聖節怪奇動物展覽

日期：2026年10月10日至11月1日

時間：中午12時至下午7時



萬聖節2026【2.14】YOHO MALL《嘩鬼狂歡祭》

YOHO系商場即將搖身一變，成為全城鬼靈精怪的嘩鬼集合點，5大鬼靈精怪打卡位為萬聖節強勢預熱！由神秘南瓜車及勁舞嘩鬼團領軍，伴隨歡樂怪調的節拍，一眾鬼靈精怪嘩鬼正式為大家揭開《嘩鬼狂歡祭》的序幕。

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日期：2026年10月16日至31日

時間：早上10時至晚上10時

地點：YOHO系商場



萬聖節2026【2.15】尖東 「TST East Halloween Beats」

大型萬聖節Cosplay DJ派對「TST East Halloween Beats」，有本地及國際人氣DJ輪流坐鎮，打造融合萬聖節Cosplay文化及電音派對的狂歡慶典。麼地道花園將詭魅變身成充滿視覺衝擊的「霓虹電音舞台」，劃分成大型DJ音樂舞台、尖東特色霓虹打卡位及萬聖節特色市集區域。

日期：10月17、24及31日（連續三個星期六）

時間：下午4時至晚上10時 （31/10 萬聖節正日活動時間延長至晚上11時）

地點：尖東麼地道花園



萬聖節2026【2.16】MOKO 嘩鬼旺聚萬聖夜祭

MOKO將會化身魔幻狂歡大本營，於10月31日深夜舉行的全港首個商場午夜萬聖節慶典「午夜狂熱Halloween Party」，多個主題活動更會於10月期間無間斷上演，包括進駐合共超過 60 個特色攤位的「Trick OR Trade?! 搞鬼好物祭」、「Finding pumpkin?」互動遊戲 、「魔幻糖果尋寶之旅」、「鬼魅潮印紋身工房」，以及「嘩鬼旺聚狂歡巡遊」。

日期：2026年10月1日至31日

時間：上午11 時半至晚上10時

地點：MOKO



萬聖節2026【2.17】上水廣場《哈囉魔幻 Circus Party》

場內精心企劃 4 大魔幻打卡地圖，除了 1 期 2樓中庭的「萬聖驚奇小丑屋」外，更特別於 1 期 L5 晴空花園SkyWalk 及 2 期地下萌寵樂園 Paws Park 打造兩大超吸睛的巨型充氣裝置——包括霸氣十足的 「3米高南瓜魔王」 及萌爆登場的 「魔法貓星人」！到了夜幕低垂之時，戶外花園更會化身極致炫麗的光影秘境，特別投射出萬聖節限定的鬼魅光影效果，巨

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日期：

上水廣場 1 期：2026 年 10 月 17 日 至 11 月 1 日（上午 10 時至晚上 10 時） 上水廣場 2 期：2026 年 10 月 23 日 至 11 月 1 日（上午 10 時至晚上 10 時）



萬聖節2026【2.18】軍澳PopWalk天晉滙 「驚奇10月 — Beer or Treat! 微醺萬聖嘉年華」

集合懷舊地道打卡場景、特色啤酒體驗、滋味美食及消費禮遇，配合由100位小朋友創作的3D南瓜藝術展、3米高巨型發光南瓜裝置、萬聖節互動遊戲與變裝巡遊等活動，把節日熱潮延伸至將軍澳南公園及海濱長廊，為今年1月正式啟用的將軍澳南公園帶來首個萬聖節派對。

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港式啤酒節懷舊打卡場景：即日至11月8日 Ocean PopWalk中庭地下

3D南瓜藝術展：即日至11月1日 Ocean PopWalk Shop 113及2期地下中庭

巨型發光南瓜：即日至11月1日 Ocean PopWalk戶外長廊



萬聖節2026【2.19】ELEMENTS 圓方「糖心萬聖樂園」

ELEMENTS圓方演薈廣場「糖心萬聖樂園」以繽紛糖果作為靈感，將甜蜜滋味化成巨型藝術裝置，大人和小朋友一同走進這個色彩繽紛的糖果世界，重拾純真。場內另設有「萬聖彩繪變身館」及「鬼馬造型閃粉紋身」讓小朋友為自己設計吸晴造型，留下充滿節日氛圍的專屬印記。

ELEMENTS 圓方「糖心萬聖樂園」

日期: 2026 年 10 月 23 日至 10 月 31 日

時間: 11am-9pm



萬聖彩繪變身館、鬼馬造型粉紋身（參加者須滿 3 歲或以上）

日期: 2026 年 10 月 30、31 日

時間: 4pm 至 8pm

參與方法: 登記成為 ELEMENTS CLUB 會員



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萬聖節2026【3】優惠篇

萬聖節2026【3.1】松本清進駐青衣機 佔地 630,000 平方尺

優惠一）10月29日至11月1日：松本清會員限定優惠 - 全店9折

*折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。*優惠只適用於青衣城店。不可與會員幸運輪優惠券及其他優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。

優惠二）10月29日至11月1日：消費折實滿HK$300即可以$1換購「松本清購物袋」1個

*以每單消費折實滿HK$300即可以$1換購1個,每人只限換購購物袋1個。

*每日限定100個。數量有限，先到先得，換完即止。

*優惠只適用於青衣城店。

*消費金額以每單折實總金額計算。

優惠三）10月29日至11月8日：消費折實滿HK$300送「HK$30優惠券」1張

*「HK$30優惠券」以每單消費折實滿HK$300即送1張。

*「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張(不可累積使用)。優惠券使用期由2026年11月9日至2026年12月2日止。使用條款及細則以優惠券為準。

松本清 青衣城店

地址：新界青衣青敬路33號青衣城1期1樓106號舖



萬聖節2026【3.2】Rituals 全新節日禮盒系列與專屬 DIY 工作坊

Rituals 推出了一系列皇牌節日禮盒及季節限定系列，包括時尚手袋禮盒（Statement Clutches）、精緻珍藏禮盒（Keepsake Boxes）到奢華禮品系列（Luxury Gifts）等等，香味宜人，絕對是送給媽媽們一份精緻禮物；而Rituals推出Express旅程蓋印收集：節日活動穿梭整個冬季，解鎖節日禮盒，年底獲取驚喜禮品。

而Rituals更推出 DIY 工作坊，包括行李吊飾訂製站： 於荷蘭直送的經典 Rituals 火車吊飾貼上自訂字母貼紙，為節日行裝添上專屬標記；西洋書法體驗站：由專業書法師Hannah Pang現場於香氛蠟燭杯上定制個人化名字，將手作溫度與高雅格調完美融匯，打造獨一無二的佳節印記。

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Rituals 國際金融中心商場（IFC mall）專門店1066號舖



萬聖節2026【3.4】bossini 新店重返旺角心臟地帶

bossini重返旺角核心地帶（西洋菜南街銀城廣場），打造全新明亮購物空間。其主打 FW26 秋冬功能性重點單品（防曬抗 UV 外套、輕盈易收納風衣、4-Way 彈性長褲），並於10月1至4日推出早鳥禮遇，包括每日首 50 位送 HK$370 限定禮品包、HK$100 現金券；全場 85 折兼滿額送限定摺疊行李箱/旅行袋。

日期：2026年10月1至4日

時間：星期一至四10:30-22:00，星期五至日及公眾假期10:30-22:30

地點：九龍旺角西洋菜南街 2A 號銀城廣場地下 1-3 號及 5 號舖



萬聖節2026【4】玩樂好去處

萬聖節2026【4.1】親子好去處2026｜香港100+室內戶外活動工作坊/免費遊樂場/餐廳

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萬聖節2025【4.2】親子餐廳2026｜香港30+親子餐廳推介 送兒童餐禮物 自製薄餅蛋糕

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萬聖節2025【4.3】親子好去處｜全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

親子室內遊樂場2026