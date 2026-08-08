來稿｜廟街夜市「熄燈」之後——制度要給檔主值得開燈的理由

來稿作者：陳嘉華



2023年政府高調推出「香港夜繽紛」，廟街夜市被視為旗艦項目，旅發局進場增設28檔美食攤檔，販商商會主席當時形容「叫座叫好」。不到3年，當初喧囂大幅消退——廟街攤檔生意較疫情前差了一半，有議員直言夜經濟「搞不起」。廟街美食攤檔的命運，正是香港夜經濟困局的縮影。



廟街美食攤檔「熄燈」原因多

表面是北上消費吸走人流。2026年上半年不過夜旅客激增27.8%，深圳餐飲價格僅香港六至七成，港人「用腳投票」難以逆轉。

更深層原因，是攤檔延長營業不划算。賣多幾十串魚蛋看似多賺，但扣除因此產生的額外成本後往往倒貼。更棘手的是「協調失敗」，10檔小食中有8檔9時就收檔，剩下2檔等於替整條冷清街道做「免費引流」。冷清氣氛會傳染，提早收檔對每檔小販來說是最安全選擇——結果整條街一起跌入9時全黑的平衡點。

廟街現有部分檔主年紀大、缺乏創新，新血卻因牌照限制和成本問題無法入行。議員梁文廣建議減免牌費、放寬商品種類限制、取消「朝行晚拆」。盛事亦「旺丁不旺財」——文體旅局局長羅淑佩坦言，啟德體育園啟用之初，「所有食肆都話我知，自從疫情以後只開到夜晚10點」。攤檔不開門，人流只是路過。

以貼地、特色、公道激活廟街攤檔

廟街攤檔的核心價值，在於「貼地、有特色、價格公道」。要重新激活，需從這3個方向入手。

在貼地方面，應保留草根本色，提升質素。廟街魅力在於「地攤式」的草根本色——一架木頭車、幾張摺凳、即叫即製的鑊氣。過度規範化只會趕客。但貼地不等於放任——現時攤檔質素參差，小紅書常見旅客反映「中伏」，損害整條街信譽。建議由地區商會牽頭制定統一的食材衛生標準和份量指引，但不干涉各檔的定價和出品風格。參考新加坡「小販承前啟後計劃」，為有意入行的年輕人提供培訓和創業支援，解決老齡化問題。

在特色方面，要打造不可複製的「港味」。廟街攤檔的最大劣勢是「不夠特色」。魚蛋燒賣、碗仔翅到處都有，旅客何必專程來廟街？建議將廟街重新定位為「香港懷舊小食集中地」——復刻糖蔥餅、飛機欖、龍鬚糖、炸兩等瀕臨失傳的街頭小食，邀請老師傅即場示範，將「食」變成「睇表演」。同時鼓勵年輕檔主創作新派小食，如鹹蛋黃雞蛋仔、港式奶茶梳乎厘，吸引打卡分享。

在價格公道方面，應以性價比取勝。廟街無法與深圳鬥平，但必須做到「物有所值」。現時部分攤檔價格偏高、份量偏少，令旅客覺得「唔抵食」。建議引入餐飲協會協助檔主採購和成本控制，將節省開支反映在售價或份量上。商會亦可統一推出「廟街小食通行證」，遊客以合理價格購買後可在多個攤檔換領特色小食，既增加消費意欲，亦提升整體營業額。

廟街管理需要專業機構承辦

廟街攤檔長期由地區商會主導營運，缺乏專業的活動策劃和市場推廣能力。但專業承辦的對象是「管理」和「推廣」，而非取代檔主。專業機構的價值在於協助制定衛生標準、策劃主題活動、統籌市場推廣，檔主仍然自主經營，特色由檔主決定。一切必須以不改變廟街攤檔的草根本色為前提。

政府可扮演催化角色，撥款資助專業顧問團隊協助商會制定營運計劃；放寬規管（取消「朝行晚拆」、簡化新檔主入行手續）；設定績效指標（人流、營業額、旅客滿意度），確保公帑用得其所。

廟街的燈還亮着，但已不如從前光亮。

它的困境提醒我們：夜經濟的真正考題，不在於如何「點燈」，而在於如何讓攤檔覺得「開燈」是有回報的。當一條街的攤檔集體選擇熄燈，問題從來不在檔主身上——而在於制度有沒有給予他們「值得開燈」的理由。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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