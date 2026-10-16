iPhone Duo預購｜傳再現大規模信用卡盜用　有買家被碌卡$17.5萬

【蘋果／Apple／iPhone Duo】蘋果Apple周五（16日）晚上8時，開放預購最新旗艦級摺疊式屏幕手機iPhone Duo，引來各方熱烈搶購，不過網上隨後有多名網民在社交平台發文指，收到由匯豐銀行等發出的信用卡收款短訊，有部份人是成功預購者，但被重覆碌卡，也有人預購失敗仍被多次碌卡，有累計交易額約17.5萬元，甚至有人聲稱並無訂購iPhone Duo。與上次開售iPhone 18 pro及iPhone 18 pro max後，湧現大規模盜用信用卡情況相似。《香港01》正向警方了解情況。



蘋果Apple首款摺機iPhone Duo將於香港時間10月16日晚上8時開訂，10月23日正式發貨。（網上圖片）

iPhone Duo香港官方價格屬全球最低，256GB版本售17,499元、512GB版本售19,299元、1TB版本售22,799元、2TB版本索價27,999元。（網上圖片）

有多名網民在社交平台threads留言稱訂購iPhone Duo後，發現信用卡被盜用，有人更展示其匯豐信用卡帳戶遭五度重覆碌卡總值約17.5萬元的網上紀錄。（Threads截圖）

多名網民在社交平台發文，指信用卡疑遭盜用作購買iPhone。（Threads截圖）

多名網民在社交平台發文，指信用卡疑遭盜用作購買iPhone。（Threads截圖）

有人被五度重覆碌卡 約3.5萬元變近17.5萬元埋單

蘋果Apple周五（16日）晚上8時，開放預購最新旗艦級摺疊式屏幕手機iPhone Duo，引來各方熱烈搶購。不過，網上隨後有多名網民在社交平台threads發文指，收到發卡銀行發出的信用卡收款短訊，有部份人成功預購，但被重覆碌卡，例如原本交易金額為34,998元，但被兩度碌卡，即合共交易金額變為69,996元；有人更被五度碌卡，由原本收款34,998元，變成合共174,990 元。

另外，也有人預購失敗，仍被多次碌卡，累計交易達數萬元；甚至有人聲稱並無訂購iPhone Duo，仍收到不止一個訂購iPhone Duo的信用卡收款短訊。今次情況與上次開售iPhone 18 pro及iPhone 18 pro max後，湧現大規模盜用信用卡情況相似。而有關網民聲稱所用的信用卡，以匯豐銀行佔多數，《香港01》正向警方了解情況。

圖為iPhone Duo樣版機。（資料圖片/王譯揚攝）

方保僑：蘋果官網未強制引入3DS驗證碼機制 易令犯罪集團有機可乘

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，今次Apple摺疊式屏幕手機 iPhone Duo開售，再出現信用卡盜刷潮，核心問題依然在於蘋果官網為了極致流暢的購物體驗，長期未有強制引入 3D Secure（3DS）一次性驗證碼機制，讓持有外泄信用卡資料的犯罪集團有機可乘，利用自動化系統大量下單購買高轉售價值的熱門電子產品進行套現。

零售商未提高支付驗證門檻 消費者應如何自保？

他續指，這對騙徒來說是一場「機率遊戲」，即使絕大部份盜刷交易最終被銀行攔截，或被卡主發現退款，但只要有極少數卡主未有即時察覺扣款通知，讓其中少數訂單順利出貨，騙徒就能成功取得真機轉售獲利。在零售商未提高支付驗證門檻前，市民最有效的自保方法，是確保已開啟銀行的即時交易提示功能，一旦收到非本人操作的扣款簡訊，必須第一時間聯絡發卡銀行凍結卡片並申請爭議款項退款。

上月開售iPhone18 pro系列亦出事 警方接1503宗報案 涉款逾3000萬元

上月12日，蘋果開售iPhone18 pro及iPhone 18 pro max後，多名網民在社交平台發文指，接獲銀行發出的信用卡收款短訊，但未能成功預購，懷疑遭盜用信用卡或遇詐騙。截至9月29日，警方共接獲1,503宗有關騙案的報案，涉款逾3,000萬元，所有相關交易已取消，被盜用的信用卡卡主、銀行及蘋果公司均無損失。