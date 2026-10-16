搶iPhone Duo先花8千買資格　京東遭轟官方黃牛　照樣吸萬人瘋搶

要看今天的數碼界焦點，不得不提京東這次引發爭議的營銷奇招！應該都知道，今年的年度重磅新機iPhone Duo ，預售將在本周五（16號）晚上8點正式開始。不難預見周五晚上的購機盛況，大概率會比上個月搶購iPhone 18 Pro系列更瘋狂。



背後的考量，有眾所周知的幾個原因：收藏性、稀缺性、極高的首發溢價、社交屬性拉滿、流量密碼等等。再直白點，從2007年的初代iPhone算起，這麼多年iPhone系列新機都是直板機。

今年的年度重磅新機iPhone Duo ，預售將在本周五（ 16號）晚上8點正式開始。（Apple）

馬上要開售的iPhone Duo，可是過去19年裏蘋果的首款摺疊屏新機。從「iPhone史上形態最大革新」的角度，初代摺疊屏自帶收藏價值，應該不乏果粉會出手。其次，這個摺疊屏吧，本身就因為鉸鏈結構複雜、組裝難度更高的問題，面臨產能低的現實情況。

有消息稱，iPhone Duo的首批貨源，全球都只有幾百萬台，配額到中國大陸行貨版本（俗稱國行）的話就只有幾十萬台？當然這個看看得了，具體數額咱也無從得知。單從京東的預約頁面來看吧，從上個月10號發布至今，單電商平台的預約量都已經破200多萬了。

單從京東的預約頁面來看吧，從上個月10號發布至今，單電商平台的預約量都已經破200多萬了。（京東）

可見這款新機，首發就會面臨比較嚴重的供不應求。而且啊，iPhone Duo 有目前蘋果最頂配的硬件，疊加官方專門為 iPhone Duo 做的 iOS27 摺疊優化；無論是性能還是生態體驗，都是目前 iPhone 全系獨一份兒的前排水平。

那價格也很牛：

256GB，15999 元；

512GB，17999 元；

1TB，21499 元；

2TB，26499 元。



妥妥的 「 輕奢門面 」 啊，大把商務用戶、不差錢的富家哥姐、數碼博主會聚集搶購了。所以不管咋看，iPhone Duo 自帶流量與關注度，板上釘釘的 「 一機難求大爆款 」 。

至於首發溢價嘛，我看有不少渠道造勢抬價的，黃牛加價上千的大有人在。不過有消息喊加價1萬多的，我表示有點懸，大家理性看待。聊到這裏，相信大家已經足夠了解事情的起因。接下來就是今天的主題了，京東出手！

京東這個平台經營多年，手機數碼新品已然成為他們的主推品類，各品牌渠道資源也都有合作。這都是明面上的，不必過多介紹，所以iPhone Duo的首銷，京東也參與了。只不過這次京東想到一個比較 「 創新 」 的策略——趕在蘋果官方開放權限、正式開搶iPhone Duo之前，京東先上了一個產品連結，叫「iPhone Duo早鳥先享無憂權益包」 。

趕在蘋果官方開放權限、正式開搶iPhone Duo之前，京東先上了一個產品連結，叫「iPhone Duo早鳥先享無憂權益包」 。（京東）

這個權益包定價：7999元（人民幣，下同）。很有意思！它這個7999元的權益包，包括5項服務：

它這個7999元的權益包，包括5項服務。（京東）

其一，1 個在京東搶先購買 iPhone Duo 的資格。只是一個資格哈，到後天正式下單手機的時候，再額外支付你想要的、不同版本 iPhone Duo 的全款。相當於你要支付：7999 + 15999/17999 元（該權益包僅支援選購 256GB 與 512GB 版本）......

正因為這一點，網友炸鍋了：

「 真給我整笑了，這不官方黃牛嗎？」

「 手機也流行早鳥票？ 」

「 還有這種操作？ 」

「 黃牛界菩薩來了。 」



其二，還包括購機 10-15 個月內在京東平台復購新機，再補貼 999 元；90 天內故障、意外損壞免費換新；1 年內意外故障免費維修；5 年內電池健康度低於 80% 免費換原廠電池。

其三，合計價值 2177 元的 iPhone Duo 配件套裝。包括原廠原裝手機殼、原廠 40W 快充頭、手機膜。

它這個7999元的權益包，包括5項服務。（京東）

剩下兩項權益就是下單的時候，平台提供 24 期白條免息、白條提額；以及以舊換新補貼券、平台提供的跨品類指定 Apple 驚喜券。你們覺得這個權益包值不值 7999 元呢？

對了，如果你覺得不值，不買就不會吃虧的話，我要補充一個重點！這個7999元的權益包，僅限京東 PLUS 會員購買，最初標明不支持退款；但在引發爭議下架後重新上架的新版本中，已加入「下單後若未使用權益，24小時內可聯繫客服申請退款」之條款！咱們也用不着費心考慮值不值了哈，這個權益包，早就被搶光下架了！我下午查看時連產品連結都被撤下了……

這個權益包，早就被搶光下架了！我下午查看時連產品連結都被撤下了……（京東）

好好好，吐槽歸吐槽，真是有需求就不缺市場。此前有截圖訊息顯示，這個權益包，有超1.8萬人搶購哦。你就說京東是不是做生意的高手吧？通過以上多方訊息粗略計算，京東單賣這個權益包，都已經拿下超億的營收了！

【延伸閱讀】Apple摺機iPhone Duo售$17499值得買？遲到8年優缺點一文看清（點擊連結看原文）

+ 4

也側面驗證，官方出手，黃牛都得往後站，京東這波操作快準狠，怎麼不算成功呢？再把這個 7999 元權益包裏有實際價值的項目，例如配件、5年維修權益放到一邊，京東也算是給出了iPhone Duo的首發溢價參考，感覺會到4000元左右了。

當然，最重要的信號，周五晚上的搶購潮，京東平台就別抱太大希望了，本就有限的資源已經有償佔定了部分名額。也就是說，會有更多意向買家可能轉向官方平台、其他電商渠道搶購，難度也變相加大了哦......

問題來了，不知道明天會不會有其他平台借鑑京東這套策略呢？最後，咱們評論區看看大家的意向，你們有準備加入周五晚上的 iPhone Duo 的首批搶購嗎？

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】