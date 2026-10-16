iPhone Duo預售瞬間秒殺｜30分鐘瘋狂訂貨！出貨已延至明年1月尾

iPhone Duo預售秒殺，出貨已延至明年1月尾｜對於不少期待iPhone Duo摺疊屏手機的果粉而言，許多打算換機的fans們早已定好鬧鐘準備搶購，希望能第一時間感受這款全新產品帶來的視覺與操作體驗。就在10月16日晚8時的正式開售，短短數分鐘首批庫存即被迅速搶購一空！



iPhone Duo 購買連結（10月16日晚上8時開始預訂）

產品購買傳送門：Apple 官網｜iPhone 18 Pro系列／iPhone Duo｜Airpods 5｜Apple Watch s12／Ultra 4

iPhone Duo的市場需求遠超預期！iPhone Duo 在開放預售後的短短數分鐘內，首批庫存即被迅速搶購一空。截至香港時間晚上 8 時 30 分，Apple Online Store 上的所有顏色與儲存容量組合均顯示供不應求。對於首批成功下單的果粉，最快可於 10 月 23 日收到新機；但若目前才打算下單，預計出貨日期已大幅延後至 2027 年 1 月 23 日，意味著新訂單需要等待至明年才能正式交付。

iPhone Duo官網開訂秒殺：首批10月現貨數分鐘售罄、交貨期排至明年1月

作為蘋果Apple首款摺疊屏幕手機，iPhone Duo 備受市場矚目。本次預售涵蓋所有儲存容量與配色版本，起售價為 $17,499。無論是入門規格還是高階容量版本，在預售通道開啟後均出現極高的存貨消耗速度。短短數十分鐘內，訂單出貨期便從最初的 10 月 23 日一路推遲，最終統一顯示為明年2027年1月23日。搶購難度遠超 9 月登場的 iPhone 18 Pro 系列，足見市場對於新型態 iPhone 的熱烈渴望。

鉸鏈與超薄柔性OLED工藝嚴苛：機構料今年僅供600萬部產能陷瓶頸

出貨排期長達數月，除了與全球用家極高的預購熱情有關外，亦深刻反映了複雜工藝帶來的產能挑戰。市場研究機構 Counterpoint Research 指出，Apple 預計今年僅能出貨約 600 萬部 iPhone Duo。這主要歸因於 iPhone Duo 採用了由超過 100 個微型組件構成的複合鉸鏈結構，搭配 7.6 吋超薄柔性 OLED 內螢幕。該螢幕表面由 10 層超薄結構組成，最外層更採用了剛性極高的特製覆蓋層與 Nano-texture 奈米紋理處理，整體組裝工藝極為精密，供應鏈在發售初期的產能提升階段自然面臨極大考驗。

iPhone Duo內螢幕維修天價$8,749！買機必配AppleCare+慳逾$7,900

對於準備入手自用的真用家而言，除了搶購機位外，購機時的附加保養亦是不可忽視的重中之重。根據曝光的官方維修收費表，iPhone Duo 由於構造極其複雜，過保或人為意外導致的內螢幕損壞，更換整幅內屏的維修費用高達 $8,749，幾乎等於半部新機的價格。因此，強烈建議用家在購機時務必加購兩年期定價為 $2,599 的 AppleCare+ 服務計劃。

在擁有 AppleCare+ 保障的情況下，內螢幕損壞的維修自付額將大幅降至 $788，外螢幕損壞更僅需 $228。即使預購時忘記加購亦不必擔心，只要在購買 iPhone Duo 後的 60 天內，用家均可透過裝置內的「設定」選單進行遠端硬體診斷並線上補買，或是帶同主機與發票前往 Apple Store 直營店進行現場驗機加保，為這部接近兩萬元的精密設備提供最妥善的防護。