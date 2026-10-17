iPhone Duo預購｜據悉警接逾百人報案遭盜卡買iPhone　涉款數百萬

【蘋果／Apple／iPhone Duo】蘋果Apple周五（16日）晚上8時，開放預購最新旗艦級摺疊式屏幕手機iPhone Duo，引來各方熱烈搶購，不過多名網民在社交平台發文指，收到由匯豐銀行等發出的信用卡收款短訊，有部份人是成功預購者，但被重覆碌卡，也有人預購失敗仍被多次碌卡，有累計交易額約17.5萬元，甚至有人聲稱並無訂購iPhone Duo。



據了解，警方接獲逾百名市民報案，稱信用卡遭盜用買iPhone，涉款至少數百萬元。蘋果回覆查詢表示，已收到的 iPhone Duo 訂單均會在處理前接受審核，正盡快識別已被提交的交易，並會取消任何欺詐交易。



蘋果Apple首款摺機iPhone Duo將於香港時間10月16日晚上8時開訂，10月23日正式發貨。（網上圖片）

iPhone Duo香港官方價格屬全球最低，256GB版本售17,499元、512GB版本售19,299元、1TB版本售22,799元、2TB版本索價27,999元。（網上圖片）

有多名網民在社交平台threads留言稱訂購iPhone Duo後，發現信用卡被盜用，有人更展示其匯豐信用卡帳戶遭五度重覆碌卡總值約17.5萬元的網上紀錄。（Threads截圖）

多名網民在社交平台發文，指信用卡疑遭盜用作購買iPhone。（Threads截圖）

多名網民在社交平台發文，指信用卡疑遭盜用作購買iPhone。（Threads截圖）

有人被五度重覆碌卡 約3.5萬元變近17.5萬元埋單

蘋果Apple周五（16日）晚上8時，開放預購最新旗艦級摺疊式屏幕手機iPhone Duo，引來各方熱烈搶購。不過，網上隨後有多名網民在社交平台threads發文指，收到發卡銀行發出的信用卡收款短訊，有部份人成功預購，但被重覆碌卡，例如原本交易金額為34,998元，但被兩度碌卡，即合共交易金額變為69,996元；有人更被五度碌卡，由原本收款34,998元，變成合共174,990 元。

另外，也有人預購失敗，仍被多次碌卡，累計交易達數萬元；甚至有人聲稱並無訂購iPhone Duo，仍收到不止一個訂購iPhone Duo的信用卡收款短訊。今次情況與上次開售iPhone 18 pro及iPhone 18 pro max後，湧現大規模盜用信用卡情況相似。而有關網民聲稱所用的信用卡，以匯豐銀行佔多數，《香港01》正向警方了解情況。

圖為iPhone Duo樣版機。（資料圖片/王譯揚攝）

上月開售iPhone18 pro系列亦出事 警方接1503宗報案 涉款逾3000萬元

上月12日，蘋果開售iPhone18 pro及iPhone 18 pro max後，多名網民在社交平台發文指，接獲銀行發出的信用卡收款短訊，但未能成功預購，懷疑遭盜用信用卡或遇詐騙。截至9月29日，警方共接獲1,503宗有關騙案的報案，涉款逾3,000萬元，所有相關交易已取消，被盜用的信用卡卡主、銀行及蘋果公司均無損失。