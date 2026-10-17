iPhone Duo｜記者預購被重覆碌卡疑遭盜用　滙豐致歉承認操作問題

【蘋果／Apple／iPhone Duo】蘋果Apple首部摺疊式屏幕手機iPhone Duo，昨晚（16日）起預購，一度迅速被搶購至2027年1月23日才發貨。不過，與上月iPhone 18 Pro預購情況一樣，有市民投訴無買iPhone但信用卡被多次「碌卡」，亦有不少人指預購後再被「一碌再碌」懷疑被盜用。



《香港01》記者以滙豐Red信用卡預購iPhone Duo後，被重覆「碌卡」。滙豐銀行其後向記者致歉，解釋由於「操作問題」，部分在10月16日晚上的交易被重複處理，強調不是盜用，系統會自動安排取消相關重複的交易授權，預計需時一至兩日。



iPhone Duo。

記者預購被多次碌卡疑遭盜用

iPhone Duo10月16日晚上8時起，在官網供預購，最早10月23日可到店取貨。由於是蘋果Apple首部摺疊式屏幕手機，吸引全球搶購。《香港01》記者10月16日晚上8時許，透過Apple Store手機應用程式預購iPhone Duo 256GB機款，以滙豐Red信用卡付款17499元後，1小時後手機收到短訊，顯示有一筆17499元的交易成功。不過，再過多1小時，至晚上10時許，手機再收到短訊，指有一筆17499元的交易成功。

以滙豐Red信用卡付款17499元後，1小時後手機收到短訊，顯示有一筆17499元的交易成功。不過，再過多1小時，至晚上10時許，手機再收到短訊，指有一筆17499元的交易成功。（香港01）

HSBC HK手機應用程式顯示兩筆17499元交易。（香港01）

iPhone Duo。

信用卡熱線多次未接通 網上湧現疑被盜卡貼文

由於上月iPhone 18 Pro預購時，警方共接獲1,503宗懷疑信用卡被盜用買iPhone的騙案報案，涉款逾3,000萬元。故此，記者除了透過警務處電子報案，亦嘗試根據手機短訊指示，致電滙豐銀行查詢，惟多次致電久候未能接通，之後透過網上銀行線上查詢。當時，社交平台Threads湧現大批網民遇同樣疑被盜用信用卡買iPhone的貼文，部分人遭遇一樣，即預購被多次碌卡疑遭盜用。

iPhone Duo。（王譯揚攝）

滙豐致歉承認操作問題重複交易 料一至兩天自動取消

數小時後，滙豐銀行透過客戶服務員回覆記者的交易查詢，表示由於操作問題，部分在10月16日晚上的交易被重複處理，系統會自動安排取消相關重複的交易授權，對於帶來不便，深感抱歉。銀行表示，如果您仍需要遞交交易爭議指示，要在結單日起的60個曆日內再與銀行聯絡。

iPhone Duo。（X@lixinbao_X）

滙豐：這個不是盜用 建議解鎖信用卡

被問到是否信用卡被盜用，銀行表示兩宗交易都是來自同一個商戶，即Apple.com/ HK，指「這個不是盜用」，未能確認具體能處理事件的時間，建議等1至2日。至於期間是否需要繼續封鎖信用卡，銀行表示建議解鎖卡。

Q&A

記者：為何Red信用卡被重覆碌卡買iPhone？

滙豐：由於操作問題，部分在10月16日晚上的交易被重複處理，系統會自動安排取消相關重複的交易授權，我們建議您等一等。為您帶來不便，我們深感抱歉。如果您仍需要我們為您遞交交易爭議指示，請在結單日起的60個曆日內再與我們聯絡。

記者：為何有重覆交易授權？是否被盜用信用卡？

滙豐：這個是同一個商戶的，都是Apple.com/ HK。這個不是盜用。由於操作問題，部分在10月16日晚上的交易被重複處理，系統會自動安排取消相關重複的交易授權，我們建議您等一等。為您帶來不便，我們深感抱歉。

記者：這個時候應該解鎖信用卡嗎？

滙豐：如果您封鎖信用卡，我們建議您解鎖卡。

記者：甚麼時候會處理完成？

滙豐：這個未能確認到具體時間，您可以等1-2日時間。