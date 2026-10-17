重陽節｜西九龍高鐵站現人潮　退休港人組團赴泉州歎美食遊山玩水

重陽節3日連假首日，不少港人選擇外遊。今日（17日）中午西九龍高鐵站人頭湧湧。有退休港人表示，將與中學同學一行12人到福建泉州遊玩4日3夜，「朋友介紹，聽講多嘢食，有嘢玩」。另有福建一家9口首次來港，會去旺角及維多利亞港等著名景點，又說「消費無上限，在自己能力範圍內就好」。



今日（17日）中午西九龍高鐵站離境處人頭湧湧。（葉志明攝）

今日（17日）中午西九龍高鐵站離境處人頭湧湧。（葉志明攝）

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63歲吳先生表示，將聯同11位中學老友去泉州玩4日3夜，希望品嘗美食、遊山玩水，「呢類行程適合我哋嘅年紀」，又稱內地有朋友協助預約旅遊巴等事務，省去不少工夫。

他說，平時假期多數留港消費，有時亦會與家人去深圳玩，「去內地比較容易計劃，兩日又得、三日又得」，但去國外則需長遠計劃，故去內地較去外國的次數多。被問何時開始多了去內地旅行？他表示「都係疫情後開始有呢類諗法，希望趁仲有時間，去多啲地方」。

63歲的吳先生將與11位中學老友去泉州玩4日3夜，希望品嚐美食，遊山玩水。（葉志明攝）

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另一港人林女士一行約9人趁假期去潮州玩三日兩夜，她是潮州常客，曾去過當地旅行4、5次。被問為何仍選擇潮州、會否感到玩到悶？她表示「唔會，去潮州好方便」，加上這次假期短，而潮州地方近、消費水平不高，當地食物味道合心意，故選擇該地，她最期待再吃潮州的牛肉火鍋。

林女士一行約9人趁假期去潮州玩3日兩夜，冀吃牛肉火鍋。（葉志明攝）

福建旅客潘小姐首次來港，將與一家9口遊玩兩日一夜。（葉志明攝）

雖然重陽節並非內地假期，亦有內地旅客趁周末到港遊玩。福建旅客潘小姐首次來港，將與一家9口在港遊玩兩日一夜。她表示來港前已在內地社交平台小紅書做攻略，將去旺角、維多利亞港、中環一帶的著名景點，冀去冰室及品嚐蛋撻等地道小食。被問是次來港預計花費多少錢，她笑說「出來玩消費沒有上限，在自己能力範圍內就好」。