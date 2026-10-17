新皇崗口岸首周末人流暢順　有屯門居民體驗後嫌遠：深圳灣更方便

新皇崗口岸啟用後的首個周六（17日），人流暢順及秩序良好。有市民趁假期北上玩兩日，特地經新皇崗口岸過關來體驗一下，認為內部空間太大及指示不足，加上由屯門搭巴士往新皇崗口岸，車程需要花一小時，反而以往經深圳灣口岸過關，只需約15分鐘，因此日後應不會再選擇經皇崗口岸過關。



新皇崗口岸本周一（12日）啟用，今日（17日）是啟用後首個周末，也是重陽節小黃金周首日，不少市民特地經新皇崗口岸北上深圳。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸啟用首周六 人流暢順及秩序良好

新皇崗口岸本周一（12日）啟用，今日（17日）是啟用後首個周末，也是重陽節小黃金周首日，不少市民特地經新皇崗口岸北上深圳。記者中午現場所見，由於關口開設多條通道，因此人流暢順及秩序良好。

市民指內部空間太大及指示不足 籲長者用其他口岸

大部份市民過關後直接到地鐵站離開，也有市民到口岸外打卡留念。其中居於屯門的何姓夫婦，平時經深圳灣口岸北上，今日特地乘坐城巴B15號線，經新皇崗口岸過關，計劃在深圳逛商場、唱K、按摩，以及到超市盒馬鮮生購物等，明日（18日）才回港。

何太表示，雖然新皇崗口岸方便，毋須兩地兩檢及乘坐皇巴接駁，不過內部空間太大，同時指示不足，觀察到不少長者都遇到迷路，建議長者選用其他口岸過關。

居於屯門的何姓夫婦，平時經深圳灣口岸北上，今日特地乘坐城巴B15號線，經新皇崗口岸過關。（歐陽德浩攝）

何太又指，在屯門市中心乘巴士往深圳灣口岸只需15分鐘，往新皇崗口岸則要一小時，加上不熟悉皇崗一帶的商場，因此未來除了凌晨時段外，「一定唔會再過嚟過關。」

港人張先生指在新皇崗口岸，需要乘扶手電梯至5樓過關，然後再乘扶手電梯返回地面層，才能接駁公共交通，可能對旅客帶來不便。（歐陽德浩攝）

太子往皇崗穿梭巴減價至30元 日後繼續經皇崗過關

另一位港人張先生則指，在新皇崗口岸下車後，需要乘扶手電梯至5樓過關，然後再使用扶手電梯返回地面層，才能接駁地鐵等交通工具，認為可能對旅客帶來不便。他又提到太子往皇崗的直通巴士，由45元減價至30元，因此日後會繼續經皇崗過關。