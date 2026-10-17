新皇崗口岸｜鄧炳強：整體運作順暢　重陽長假單日客量料破十萬

新皇崗口岸周一（12日）起營運。保安局局長鄧炳強今日（17日）表示，開通至今運作暢順，平均每日處理超過8萬人次旅客通關。過去數個工作日旅客人次，平均較以往上升逾1.5倍，最高峰時接近2倍。他預期今日開始一連三日長假期出現人流高峰，部分人會在重陽節掃墓，高峰日單日人次必然突破10萬，當局將預留充裕人手。



保安局局長鄧炳強。（湯致遠攝）

鄧炳強：整體運作順暢

鄧炳強在電台節目表示，新皇崗口岸整體運作順暢，旅客通關時間平均5分鐘完成，最長等候時間也只是15分鐘，效率至少提升4倍。他指口岸平均每日處理超過8萬人次旅客通關，昨日（16日）更有9.2萬人次，較以往多1.5倍。而最高峰時使用人次更可較以往多接近2倍。

料重陽三日長假期 高峰日使用人次逾10萬

他預期今日開始一連三日長假期出現人流高峰，部分人會在重陽節掃墓，高峰日單日人次必然突破10萬，當局將預留充裕人手，交通營辦商亦會加密班次，提高效率。

至於車輛通過方面，他指，目前日均大約9000多架次車輛過關，數目與以往相若，部分日子車次更少，因為某類型車牌才能使用新口岸。

新口岸開通後 落馬洲、羅湖通關人流減少約3至7%

鄧炳強提到，新口岸開通後，落馬洲及羅湖口口岸，通關人流下降3%至7%、即減少約1萬至2萬人次，相信是轉用了新皇崗口岸。他透露，將會考慮在沙頭角連接內地口岸，採用「合作查驗、一次放行」通關模式。