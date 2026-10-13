新皇崗口岸巴士｜九巴指首日運作暢順　校長稱跨境生車程省一小時

新皇崗口岸周一（12日）正式啟用，九巴車務總監楊晉瑋今日（13日）接受電台訪問時表示，九巴於新皇崗口岸啟用首日開辦的兩條新邊境路線，首日共接載約25,000人次往返新皇崗口岸及相關總站，全日運作相當順暢，並已於重要車站加開約140個班次疏導人流。位於元朗天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長黃建豪亦指，新皇崗口岸及巴士路線為跨境學生帶來極大便利，有學生反映單程車程節省約一小時。



2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用。圖為口岸景點「皇崗之眼」。（資料圖片／夏家朗攝）

楊晉瑋於港台節目《千禧年代》表示，新皇崗口岸啟用首日，九巴兩條新路線均於早上5時30分順利開出首班車，吸引不少市民及巴士迷專程等候。截至昨日尾班車，兩條路線合共接載約25,000人次。

九巴：超過三成乘客使用「搭兩程、付一程」轉乘優惠

楊晉瑋續指，由於開辦首日數據有限，九巴全日均有安排加密班次，其中在大欖隧道轉車站、青衣站及元朗區等重要站點，分別加開約70個班次，超過三成乘客用到「搭兩程、付一程」的轉乘優惠，在天水圍、上水或大欖隧道轉車站轉乘其他九巴路線。

因應皇崗口岸實施24小時通關，九巴亦提供通宵路線往返沙田、大埔、粉嶺及上水至新皇崗。楊晉瑋表示，通宵線班次已由原本預計的30分鐘一班加密至15分鐘一班，全晚開出約50個班次，接載超過1,000名乘客。針對即將到來的重陽節長週末，九巴已預備充足資源，繁忙時段最密可加密至約5分鐘一班。

2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用，九巴於口岸啟用首日開辦兩條新邊境路線。（資料圖片／夏家朗攝）

針對內地旅行團交通需求，楊晉瑋表示九巴已與旅遊業議會、旅行社及旅監局建立聯絡機制，每日預先獲取入境團數及人數數據。領隊過關前亦可通知九巴，以便安排空車在車站等候。另外，九巴已承接以往「皇巴士」的穿梭服務，並向原皇巴士員工發出轉職邀請，現時已有超過一半相關員工加入九巴並已開工，主要負責新皇崗口岸及相關崗位的工作。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長黃建豪於同一節目中指，該校現時約有150名跨境學童，原先主要經由深圳灣、福田、羅湖或蓮塘等口岸來港。新皇崗口岸啟用後，校方訪問了約20名轉用新口岸通關的學生，普遍反映交通時間大幅縮短。

新皇崗口岸10月12日開通，清晨至早上整體運作順暢。（資料圖片／夏家朗攝）

黃建豪引述有學生表示，過去需繞道經深圳灣或羅湖來港，單程需時約1小時45分鐘，現時經皇崗口岸搭乘九巴至天水圍，只需約45分鐘即可返抵學校，省了約一小時車程。