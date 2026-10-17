萬聖月．多圖｜中環設巨型眼球裝置打卡　瘟疫醫生Venom群魔亂舞

旅發局今年首辦「萬聖月」，今日（17日）起一連三個周六在中環等多區舉行Cosplay街頭派對，其中中環皇后像廣場花園設置巨型萬聖節眼球裝置，附近亦佈置了骷髏骨、棺木和南瓜等裝置，欄杆上也鋪有模擬蜘蛛絲。晚上所見，現場吸引大批市民前來打卡，不少人臉上畫上萬聖節彩繪，更有人打扮成漫威（Marvel）漫畫的反派角色毒魔Venom、戴上鷹嘴面具扮演中世紀的瘟疫醫生，氣氛熱烈。



旅發局今年首辦「萬聖月」，今日（17日）起一連三個周六在中環等多區舉行Cosplay街頭派對，其中中環皇后像廣場花園設置萬聖節裝置，不少人悉心打扮到場「打卡」。（梁鵬威攝）

旅發局今年首辦「萬聖月」，今日（17日）起一連三個周六在中環等多區舉行Cosplay街頭派對，中環皇后像廣場花園設置巨型萬聖節眼球裝置。（梁鵬威攝）

旅發局今年首辦「萬聖月」，今日（17日）起一連三個星期六在中環、尖沙咀、旺角及啟德體育園等多區舉行Cosplay街頭派對。其中在中環皇后像廣場花園（南）設有固定萬聖節主題裝置，直至10月31日萬聖節，市民都可以全天候前來打卡。至於遮打道行人專用區在周六會有主題活動日，化身萬聖節專屬舞台。

今晚現場所見，在皇后像廣場花園人頭湧湧，不少人更悉心打扮成各種電影、漫畫角色或鬼怪，群魔亂舞，包括漫威（Marvel）漫畫的反派角色毒魔Venom、戴上鷹嘴面具扮演中世紀的瘟疫醫生，還有爛面女鬼等。其中以巨型眼球裝置最受歡迎，不少市民和「鬼怪」都在裝置前拍照打卡，氣氛熱鬧。

中環皇后像廣場花園亦佈置了骷髏骨、棺木和南瓜等裝置。（梁鵬威攝）

旅發局今年首辦「萬聖月」，今日（17日）起一連三個周六在中環等多區舉行Cosplay街頭派對，有人戴上鷹嘴面具扮演中世紀的瘟疫醫生。（梁鵬威攝）

旅發局今年首辦「萬聖月」，今日（17日）起一連三個周六在中環等多區舉行Cosplay街頭派對，有人打扮成漫威（Marvel）漫畫的反派角色毒魔Venom。（梁鵬威攝）