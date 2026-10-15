旅發局萬聖月｜麼地道公園連續3周末辦變裝DJ派對　設霓虹燈打卡

萬聖節將至，旅發局今年首辦「萬聖月」，聯同多個商場、企業等推出一系列萬聖節活動，包括10月17日起連續三個星期六，於尖東麼地道公園舉辦萬聖節 Cosplay DJ 派對「TST East Halloween Beats」（「尖叫尖東」），晚上7時起都會有來自本地及海外DJ到場打碟，而下午4時至6時則會有多個免費攤位遊戲給市民遊玩。



尖東麼地道公園將於10月17日起一連三個星期六辦萬聖節變裝派對，設霓虹燈打卡點。（張智浩攝）

尖東麼地道公園將於10月17日起一連三個星期六舉辦萬聖節變裝派對。（梁鵬威攝）

+ 6

麼地道公園連續3個星期六辦變裝派對

「TST East Halloween Beats」（「尖叫尖東」）Cosplay DJ 派對，為旅發局今年首辦「萬聖月」的活動之一，聯同信和集團舉辦，將會在本周開始一連3個星期六，晚上7時至10時舉行。萬聖節正日（31日）更會延長至晚上11時，而17日和24日分別會以動漫和電影作主題。屆時將會有來自本地及海外的DJ到場打碟表演，包括本地 DJ Delta T、來自泰國的DJ 22Bullets等等，藝人關智斌則會於10月24日當晚擔任表演嘉賓。

活動期間下午4時至10時麼地道公園會設萬聖節市集，售賣多款萬聖節元素小食。

活動期間下午4時至10時麼地道公園會設萬聖節市集，售賣多款萬聖節元素小食。

活動期間下午4時至10時麼地道公園會設萬聖節市集，售賣多款萬聖節元素小食。

活動期間下午4時至晚上10時麼地道公園會設萬聖節市集，售賣多款萬聖節元素小食。

設萬聖節市集 4-6時有免費攤位遊戲

另外，連續3個周六的下午4時至6時，麼地道公園亦會化身小朋友的遊玩天堂，現場會設多個免費攤位遊戲供市民遊玩，成功挑戰更有機會贏得豐富禮品，亦會有年輕DJ和兒童beatbox組合現場表演。

同時，現場由下午4時至晚上10時亦設萬聖節市集，將會售賣多款融入萬聖節元素的經典地道小食，例如「一盅兩件」等，屆時亦設有收費面部彩繪攤位，讓市民與遊客化身為各種「妖魔鬼怪」。由明日起至31日將會有萬聖霓虹裝置供市民打卡留念。信和集團旗下11個商場亦會陸續舉辦不同活動慶祝萬聖節。