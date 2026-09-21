元朗疑狗咬死人｜前居民鄧炳強被問加銳眼否：狗唔會因CCTV唔咬人

周日（20日）凌晨零時許，一名居元朗錦綉花園女子被發現倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治。警方指，閉路電視拍得27歲女死者騎乘共享單車時，曾被3隻狗追趕。她頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷，警方調查期間亦發現有野豬及流浪狗出沒。



保安局局長鄧炳強今日（21日）在電台節目表示，他多年前曾居於附近的錦綉花園，有經過攸壆路附近，但不覺多流浪狗。他形容事件不幸，呼籲市民如非必要，儘量避免晚上單獨前往危險的地方。被問到有否需要在附近加裝閉路電視鏡頭，他指鏡頭通常用於防止罪案，但「狗唔會因為CCTV唔咬人」。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片／湯致遠攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

鄧炳強指當年曾踏單車經攸壆路不覺有很多野狗

鄧炳強今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中指以前是附近錦綉花園的居民，他指自己曾踩單車經過攸壆路附近，形容該處晚上寂靜，但當時不覺有很多野狗，亦未曾被狗追過，惟已是多年前的事。

今次事件中，閉路電視僅拍到事發前死者曾被狗追趕，但無法拍到事發一刻。被問到未來會否加裝閉路電視，鄧炳強指警方「銳眼」計劃會在罪案經常發生、人多的高危地方裝閉路電視鏡頭，形容賊人會因為怕被鏡頭拍下而不犯案，但「狗唔會因為知道你裝咗CCTV而唔去咬人」。

鄧炳強籲市民如非必要儘量避免晚上單獨前往危險的地方

鄧炳強形容，今次屬不幸事件，而據警方初步調查，確信傷亡由動物造成，又呼籲市民如非必要，儘量避免晚上單獨前往危險的地方。

鄧炳強又指，當局目標2028年在全港安裝六萬個「銳眼」鏡頭，日後北都另外會有約8,000個，形容數量與世界其他大城市相若。至於鏡頭會否有人臉辨識身份功能，他稱或涉及日後行動的調查細節，不便透露詳情，但稱會有人臉比對功能，以助追蹤罪犯行蹤。

他又指，銳眼計劃自2024年推行至今，已協助偵破超過1,800宗案件，而行劫、爆竊等案件數字今年上半年創歷史新低。

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）