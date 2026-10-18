9歲男童染肺炎球菌後現併發症死亡　過往健康良好、潛伏期沒外遊

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，正調查一宗侵入性肺炎球菌病的死亡個案。一名九歲、過往健康良好的男童於本月10日起出現發燒、流鼻水、咳嗽和咳嗽時胸痛，並於本月10日及13日到私家診所求診，14日因症狀持續並出現氣促被帶往天水圍醫院急症室求醫，隨即轉送到屯門醫院兒童深切治療部接受進一步治療。其後，男童情況轉壞，並於15日死亡。



男童的胸膜分泌液樣本經化驗後，證實對肺炎鏈球菌（肺炎球菌）呈陽性反應。臨床診斷為肺炎併發膿胸、敗血性休克及急性腎衰竭。中心會為個案的細菌樣本作進一步化驗和血清型分析。



病人被轉送到屯門醫院兒童深切治療部接受進一步治療，其後情況轉壞，並於15日死亡。（資料圖片）

衞生防護中心公布，正調查一宗侵入性肺炎球菌病的死亡個案。一名九歲、過往健康良好的男童於本月10日起出現發燒、流鼻水、咳嗽和咳嗽時胸痛，本月10日及13日到私家診所求診，14日因症狀持續並出現氣促被帶往天水圍醫院急症室求醫，隨即轉送到屯門醫院兒童深切治療部接受進一步治療。其後，男童情況轉壞，並於15日死亡。

男童的胸膜分泌液樣本經化驗後，證實對肺炎鏈球菌（肺炎球菌）呈陽性反應。臨床診斷為肺炎併發膿胸、敗血性休克及急性腎衰竭。初步調查顯示，男童於潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今亦沒有出現病徵。中心正繼續調查，個案將轉交死因裁判官調查。

過去十年錄得的兒童侵入性肺炎球菌病個案中 約3％為死亡個案

中心指，肺炎球菌感染由肺炎鏈球菌引致。肺炎球菌可引致多種疾病，常見的包括有中耳炎和肺炎；亦可引致侵入性肺炎球菌病，如腦膜炎和菌血症及敗血病，導致嚴重甚至致命的疾病。本地數據顯示，過去十年錄得的兒童侵入性肺炎球菌病個案當中，約3％為死亡個案。

肺炎球菌常見於健康人士的鼻及咽喉，尤以兒童較為普遍。病菌有時會引發感染。肺炎球菌主要經病人咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫、與病人親密接觸或觸摸被病菌污染的物件而傳播。

中心提到，侵入性肺炎球菌病可迅速惡化，家長如發現年幼子女出現發燒及呼吸道病徵，應及早帶他們求醫；若病徵持續或惡化，例如出現氣促、胸口痛、嘴唇發紫、抽搐、異常嗜睡、頸部僵硬、拒絕進食、持續嘔吐或小便減少，應立即前往急症室求診。

疫苗可減低兒童患上侵入性肺炎球菌病的機會達60-90％

中心又說，全球各地的科學研究數據證實肺炎球菌結合疫苗可有效提供直接保護，並透過減少傳播帶來群體保護。接種肺炎球菌結合疫苗可減低兒童患上侵入性肺炎球菌病的機會達60-90％。

衞生署於2009年9月起把肺炎球菌結合疫苗納入「香港兒童免疫接種計劃」，為嬰幼兒免費接種。本地研究數據顯示，計劃推行後，侵入性肺炎球菌病個案數字顯著下降，2歲以下、及2至5歲年齡組別的發病率分別下降85％及35％。家長應確保子女按照計劃時間表接種肺炎球菌結合疫苗，長者及高危人士亦應接種肺炎球菌疫苗。