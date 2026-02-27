幻彩詠香江落幕　羅淑佩稱研辦告別活動　下半年推「山頂光影匯」

【財政預算案2026／幻彩詠香江／光影匯】文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早（27日）舉行記者會闡述《財政預算案》相關措施，其中幻彩詠香江已完成歷任務，當局將研究告別活動，至於即將推出的光影匯則不會每晚上演，主要配合大型節慶活動。此外，旅發局正研究在傳統景點加入光影匯可能性，預料下半年將推出「山頂光影匯」。



▼財政預算案．停辦幻彩詠香港光影秀▼



羅淑佩︰幻彩詠香江成功建立品牌 已完成歷史任務

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日表示，幻彩詠香江陪伴香港超過20年，過程中曾大型更新，已成功建立品牌，惟對旅客而言對比其他同類光影表演有所不足，因此將會由光影匯替代，政府將與旅發局研究幻彩詠香江的告別活動。

羅淑佩又指，去年底在中環舉行的光影匯反應良好，相比幻彩詠香江更容易改變演出內容，例如去年由聖誕光影匯修訂至倒數活動，雖然過程困難，但最終成功在短時間內完成。

幻彩詠香江冇呢方面（光影匯）彈性，細心思考下覺得幻彩完成左歷史任務 。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

文化體育及旅遊局局長羅淑佩預告，下半年將推出「山頂光影匯」。（陳葦慈攝）

▼2025年旅發局中環光影匯▼



旅發局設計節慶旗艦活動 但光影匯不會每晚上演

羅淑佩又指，光影匯可配合不同節慶活動舉辦，包括中秋節及萬聖節，旅發局正設計加入光影匯的旗艦活動，具體金額則有待公布。她並提到「Fear of missing out」（錯失恐懼症），透露光影匯不會每晚上演，避免削減吸引力，以進一步吸引短途旅客。

如果我哋光影匯配合節慶或者特別主題，你唔嚟香港就冇得睇喇，所以你一定要呢個時候過嚟睇。另外睇完呢一次唔會話我都見過啦唔使再嚟，因為我下一次再有另外一個吸引嘅光影匯題材。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

文化體育及旅遊局局長羅淑佩2026年2月27日舉行記者會闡述《財政預算案》相關措施。（陳葦慈攝）

羅淑佩透露，旅發局正計劃下半年將推出「山頂光影匯」。（資料圖片）

研傳統景點辦光影匯可能性 下半年將推「山頂光影匯」

羅淑佩透露，旅發局正研究香港傳統景點加入光影匯的可能性，預料下半年推出「山頂光影匯」。她解釋，由於許多旅客曾到山頂觀光，山頂不再是他們的首選景點，相信若加入光影匯在晚上營造氣氛，將會大幅增加山頂的吸引力。

▼2026財政預算案重點▼

