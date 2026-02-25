財政預算案｜ 幻彩詠香江將成歷史　市民嘆惋惜冀增元素後保留

財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份《財政預算案》，提到旅發局將推出全新表演取代「幻彩詠香江」，即這項有22年歷史的聲光秀將劃上句號。有旅客表示惋惜，認為該表演是香港特色，但日後會為新的表演再來香港遊玩；有市民表示，特意帶内地親友到此欣賞燈光秀，認為該表演「一定要保留」，希望保留之餘可增加元素。



2024年10月1日國慶日晚上8時進行的幻彩詠香江為「國慶特別版」，在尖沙咀等候觀看國慶無人機及煙花匯演的市民及遊客，也舉手機拍攝。（資料圖片 / 夏家朗攝）

夜晚8時，大批旅客及市民聚集在尖沙咀海濱外觀賞「幻彩詠香江」。有市民今日帶内地親友到此觀賞「幻彩詠香江」，她認為該表演歷史悠久，是香港特色， 「其實一定要保留」，對該活動將被取代感到惋惜。她又指，對比起日後在不同地區舉辦的光影巡禮，更喜歡「幻彩詠香江」，惟認同「幻彩詠香江」需添加新元素。

有市民今日帶内地親友到此觀賞「幻彩詠香江」，她認為該表演歷史悠久，是香港特色，希望可以保留並添加元素。（楊凱力攝）

居住在美國的熊女士表示，因轉機經過香港，特意在市區內遊玩一天。她認為維港海景十分震撼，「不枉此行 」。對於「幻彩詠香江」被取代，她認為有無聲光秀都不影響景觀，「（維港海景）大範圍本身已經好靚，唔差在嗰幾條光柱。廣東光柱有更多種類，包括五彩顔色，呢度只有幾條綠色，我覺得比較簡單 」。

居住在美國的熊女士表示，有無聲光秀都不影響景觀。（楊凱力攝）

内地旅客江小姐則表示，因社交媒體小紅書推介，首次觀賞「幻彩詠香江」，讚賞表演十分漂亮。她認為該表演值得保留，「我們剛才看的時候，突然很多人一起過來，然後全部人都在那裡，一看完大家就走了，所以我覺得這是香港的一個特色」。江小姐又提到，日後若有新的表演形式，會再到香港遊玩。

内地旅客江小姐表示，因社交媒體小紅書推介，首次觀賞「幻彩詠香江」，讚賞表演十分漂亮。（楊凱力攝）

圖輯：幻彩詠香江

