APEC財長會｜美國財長貝森特據悉缺席　副財長曼谷IMF年會後來港

亞太經合組織財長會議APEC明天（20日）起一連兩日在香港舉行，21個APEC經濟體的財政部長或代表等將出席會議，部分人提前一天於今日（19日）抵港。據《香港01》了解，美國財長貝森特大機會缺席在香港舉行的財長會議，預料由副財長Francis Brooke及助理部長Erin Browne代行，兩人在曼谷出席國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行集團年會後來港。Erin Browne負責國際事務，曾參與中美經濟談判。



亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

香港首次承辦APEC財長會議

中國作為今年APEC會議的東道主，令香港也受惠首次承辦APEC財長會議。中國財長藍佛安將主持會議，副手廖岷代表中方發言。今次會議結合當前亞太經濟發展面臨的新形勢，討論四個重點議題，包括支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展，以及促進APEC青年財經人才交流合作。

貝森特（Scott Bessent）。（Reuters）

美國財長貝森特據悉缺席APEC財長會

21個APEC經濟體的財政部長或代表將雲集香港。中美關係回暖的氣氛之下，外界關注美國財長貝森特會否來港出席會議。觀乎過去的APEC財長會議，美國大多數沒派財長出席，只是派出副財長或助理部長赴會。據《香港01》了解，今次亦不例外，美國財長貝森特大機會缺席在香港舉行的財長會議，由副財長Francis Brooke及助理部長Erin Browne代行。

2026年10月15日，美國財政部助理部長Erin Browne布朗在曼谷出席國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行集團年會。（路透社Reuters）

副財長曼谷IMF年會後來港

貝森特亦缺席10月12日至18日在曼谷舉行的國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行集團年會，由副財長及助理部長代為出席，預料兩人之後來港出席APEC財長會議。曾參與中美經濟談判的Erin Browne負責國際事務，包括國際貨幣和匯率政策、貿易和投資、全球金融穩定、主權債務和危機應對、發展融資以及與外國政府的經濟關係。她曾代表美國參加G7七國集團和G20二十國集團會議。