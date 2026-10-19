iPhone Duo｜欺詐預購會被Cut單仍犯案？專家估計一原因有機可乘

蘋果Apple首部摺疊式屏幕手機iPhone Duo開始預購第四日，截至今日（19日） 本港累計130人報稱遭盜用信用卡買機，涉款500萬元。今次是計上月iPhone 18 Pro預購後，再有大規模盜卡案件。涉欺詐的訂單最終都會被取消，為何騙徒仍然用同一招犯案呢？



有資訊科技專家方保僑估計，刷卡付款時部分人沒收到銀行提示，或不察覺銀行提示，倘事主沒發現或設定關閉銀行通知，騙徒便成功非法獲取 iPhone。他提醒市民定期查看銀行應用程式或信用卡賬單，一旦發現異常應立即聯絡銀行並向警方求助。



iPhone Duo。（Apple）

多名網民在社交平台發文，指信用卡疑遭盜用作購買iPhone。（Threads截圖）

iPhone Duo預購首日，多名網民在社交平台反映，收到由匯豐銀行等發出的信用卡收款短訊。當中，有人預購後被重覆碌卡、有人預購失敗仍被多次碌卡、有人沒預購但都被碌卡，最大一宗懷疑被盜用刷卡的案件累計交易額約17.5萬元。今次是繼上次開售iPhone 18 Pro系列後，再湧現大規模盜用信用卡情況。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒市民應定期檢查銀行賬單，一旦發現異常應立即聯絡發卡銀行並向警方求助。（資料圖片 / 高仲明攝）

方保僑：銀行無通知不代表無被盜用 應定期檢查賬單

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑推測部分持卡人在信用卡遭盜用時，可能未有收到交易短訊提示，例如自行設定了拒收交易通知SMS或銀行應用程式的推送通知，最終在不知情的情況下繳付賬單，詐騙集團便藉此成功非法零成本獲取 iPhone，並以炒價轉售套現。

圖為iPhone Duo樣版機。（王譯揚攝）

方保僑提醒市民，即使沒有收到SMS或應用程式推送通知，亦不代表其信用卡未被盜刷。他建議市民平時多加留意，定期查看銀行應用程式或信用卡賬單，核對是否有可疑交易，一旦發現異常，應立即聯絡發卡銀行並向警方求助。