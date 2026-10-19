iPhone Duo預購｜截至今早130人報稱遭盜信用卡買機　涉款$500萬

【蘋果／Apple／iPhone Duo】蘋果Apple上周五（16日）晚上8時，開放預購最新旗艦級摺疊式屏幕手機iPhone Duo，引來各方熱烈搶購，不過隨後有多名網民在社交平台發文指，收到由匯豐銀行等發出的信用卡收款短訊，有部份人是成功預購者，但被重覆碌卡，也有人預購失敗仍被多次碌卡，有累計交易額約17.5萬元，甚至有人聲稱並無訂購iPhone Duo。



警方早前將案件暫列「以欺騙手段取得財產」，交由網絡安全及科技罪案調查科接手調查。警方今日（19日）表示截至上午9時，警方共接獲130人指懷疑信用卡被盜用於網上購買智能電話的報案，涉及金額約500萬元。



多名網民在社交平台發文，指信用卡疑遭盜用作購買iPhone。（Threads截圖）

網絡安全及科技罪案調查科高級督察盧震綱早前在記者會回應記者提問時表示，事件涉及多間銀行，當中涉款最大一宗案件的金額為229,788元，即相當於12部iPhone Duo的售價；警方正調查兩案是否為同一犯罪團夥所為。而警方曾與公司管理層開會，公司疑出於商業考量未有啟用3DS。據悉，公司指希望顧客體驗優先，故無啟用3DS。消息指，警方亦曾建議公司封鎖可疑及重複出現的IP地址及訂單。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察盧震綱交代案情。（羅日昇攝）

警方期望蘋果公司盡快落實有效預防措施，包括啟用3DS。警方提醒市民，如發現信用卡有可疑交易紀錄，請立即通知發卡銀行、蘋果公司及報警求助，讓有關方面適時處理個案，避免損失。

有關詐騙案件暫時列作「以欺騙手段取得財產」，交由網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）接手調查。警方會繼續與蘋果公司保持密切聯絡，盡快取消所有可疑交易，確保市民不會蒙受損失。

有人被五度重覆碌卡 $3.5萬埋單變近$17.5萬

iPhone Duo預購開放後，有多名網民在社交平台Threads發文指，收到發卡銀行發出的信用卡收款短訊，有部份人成功預購，但被重覆碌卡，例如原本交易金額為34,998元，但被兩度碌卡，即合共交易金額變為69,996元；有人更被五度碌卡，由原本收款34,998元，變成合共174,990元。

另外，也有人預購失敗，仍被多次碌卡，累計交易達數萬元；甚至有人聲稱並無訂購iPhone Duo，仍收到不止一個訂購iPhone Duo的信用卡收款短訊。今次情況與上次開售iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max後，湧現大規模盜用信用卡情況相似。而有關網民聲稱所用的信用卡，以匯豐銀行佔多數。

蘋果Apple首款摺機iPhone Duo將於香港時間10月16日晚上8時開訂，10月23日正式發貨。（網上圖片）

滙豐：會識別及取消重複交易 客戶毋須負責

就有市民疑遭盜用信用卡預購iPhone Duo一事，滙豐銀行發言人表示，留意到網上有手機預購的重複交易及未經授權信用卡交易的相關討論，客戶毋須就重複交易負責，滙豐會識別並取消交易。

iPhone Duo香港官方價格屬全球最低，256GB版本售17,499元、512GB版本售19,299元、1TB版本售22,799元、2TB版本索價27,999元。（網上圖片）

上月賣iPhone18 Pro系列亦出事 暫未有人被捕

翻查資料，9月12日蘋果開售iPhone18 Pro及iPhone 18 Pro Max後，亦有多名網民在社交平台發文指，接獲銀行發出的信用卡收款短訊，但未能成功預購，懷疑遭盜用信用卡或遇詐騙。警方今日表示，相關案件至今未有人被捕。