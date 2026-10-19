流感｜6歲女童染甲流併發休克　留醫PICU　情況危殆

衞生署衞生防護中心今（19日）公布，錄得一宗兒童感染流感的嚴重個案，一名健康良好的6歲女童，本月15日因出現發燒、流鼻水、嘔吐及食慾不振，到醫院求診後留院治理，17日因情況轉壞轉往兒童深切治療部接受進一步治療。女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前仍在兒童深切治療部留醫，情況危殆。



衞生署衞生防護中心今（19日）公布，一名健康良好的6歲女童因甲型流感併發休克，目前在兒童深切治療部留醫，情況危殆。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，一名健康良好的6歲女童，本月15日因出現發燒、流鼻水、嘔吐及食慾不振，到醫院求診後留院治理，17日因情況轉壞轉往兒童深切治療部接受進一步治療。女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前仍在兒童深切治療部留醫，情況危殆。

中心初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊，尚未接種2026/27年度季節性流感疫苗。其家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心會繼續調查個案。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/彭紹殷攝）

中心總監徐樂堅醫生說，本港自今年6月下旬進入流感季節，中心亦預料流感的活躍程度在未來數周仍會在高水平波動。他指，由6月底至今累計錄得24宗兒童感染流感的嚴重個案，當中20宗已康復出院、3宗情況危殆及1宗死亡；9月開學後已錄得近440宗在學校發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響約2700人，提醒學校和家長須提高警惕並採取預防措施。

他也提到，2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃已展開，暫時已有約840間學校舉行外展活動，呼籲全港學校及家長和中心通力合作，盡早完成同意程序，早日安排學童接種流感疫苗。