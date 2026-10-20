臺日電梯｜市建局助招標　好景樓一𨋢無裝耐火框　法團將發律師信

註冊升降機承辦商「臺日」更換電梯無裝耐火門框，累計涉及至少338幢大廈。觀塘月華街好景樓為其中一幢受影響大廈，該廈有兩部電梯，其中一部沒有耐火門框。



好景樓業主立案法團主席表示，當時與臺日的合約列明升降機門需有120分鐘耐火能力，認為現時貨不對板，將向臺日發出律師信。他又擔憂臺日因事件「執笠」，執修費用或會轉介至業主。



觀塘月華街好景樓有兩部升降機，均由臺日負責，圖中這一部沒有裝防火門框。（林子慰攝）

觀塘月華街好景樓有兩部升降機，均由臺日負責，圖中這部為有裝防火門框的升降機。（林子慰攝）

臺日第二低價中標 市建局免費顧問助招標

機電署星期日（18日）和臺日技術人員到好景樓檢查升降機，打開升降機門確認有否安裝門框。署方檢查後即日發信通知法團，有一部升降機無裝耐火門框，責成臺日補裝。

好景樓業主立案法團主席蘇先生表示，好景樓2023年參與市建局「優化升降機資助計劃」，由市建局安排免費的工程顧問協助招標。好景樓經招標妥接獲9間承辦商投標，最後由第二低價承辦商「臺日」中標，負責更新大廈升降機。

好景樓業主立案法團主席蘇先生表示，當時與臺日的合約列明升降機門需有120分鐘耐火能力，認為現時貨不對板，將向臺日發出律師信。（林子慰攝）

稱市建局工程顧問不負責監察工程、無評估報告

由於業主不了解工程及合約內容，市建局工程顧問主責協助法團與「臺日」商討及評估合約內容，惟沒有監察之後安裝升降機的工程，亦無就每間承辦商撰寫評估報告。蘇先生補充，當年升降機開通前，機電署沒有落場檢查，直接批發許可書。

蘇先生說，與臺日的合約列明升降機門需有120分鐘耐火能力，認為現時貨不對板，將向臺日發出律師信。他又擔憂，「宜家香港咁多樓都出事，臺日會唔會執笠，到時個費用可能會轉介至業主，每戶或需額外比多兩萬」，希望臺日及當局盡快跟進後續事宜。