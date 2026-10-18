臺日電梯｜ 累計152廈無裝門框組件 機電署料不符要求數字續升
撰文：江麗盈
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臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工。機電工程署自本月16日起開始巡查，今日（18日）再發現有74幢由臺日安裝升降機的樓宇，升降機沒安裝門框組件。機電署指，截至目前，尚有約180幢由臺日負責的樓宇有待巡查，相信不符要求的數字仍會上升。
臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工。機電署於本月16日起開始巡查全港多部升降機，今日再發現有74幢樓宇的升降機沒安裝門框組件，由臺日安裝升降機、且沒安裝門框組件的樓宇累計達152幢。
至於由其他註冊升降機承辦商安裝的升降機，機電署在巡查中暫未發現有沒安裝門框組件的情況。
機電署指，除本月15日公布的兩個租置屋邨個案，上述152幢沒有安裝門框組件的樓宇全部是私人樓宇。截至目前為止，尚有約180幢由臺日負責的樓宇有待巡查，相信不符要求的數字還會上升。
署方稱，會通知相關樓宇的物業管理公司或業主立案法團；門框組件安裝工程將在機電署監督下進行，所有費用由承辦商承擔，安裝工程完成後署方會進行抽檢。
署方也指，兩個租置屋邨及一幢私人樓宇的門框組件安裝工程已展開，其餘樓宇的安裝工程會盡快展開，署方已動員升降機商會或其他承建商協助，除非情況特殊，門框組件安裝工程可在數天內展開。
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