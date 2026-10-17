臺日電梯｜累計78廈無裝門框組件　機電署：動員升降機商會助重裝

撰文：任葆穎
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臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，涉無裝耐火門框組件卻虛報完工。機電署隨後巡查全港多部升降機，由昨日（16日）截至今午2時，署方累計發現78幢由臺日安裝升降機的樓宇沒有安裝門框組件，除了觀塘翠屏北邨和沙田博康邨兩個租置屋邨，全部是私人樓宇。

署方指，由於發現更多由臺日完成更換的升降機沒有安裝門框組件，且預計由該承辦商安裝的升降機會出現同樣問題，為加快門框安裝工程，機電署已動員升降機商會／其他承建商協助，盡快完成安裝門框組件。署方指，門框組件安裝工程將在機電署監督下進行，所有費用由承辦商承擔。換言之，涉事臺日電梯須承擔所有費用。

機電署連續兩日巡查全港多部升降機，截至今午2時，累計發現78幢由臺日安裝升降機的樓宇沒有安裝門框組件，全部是私人樓宇。

機電署在社交平台專頁「機智啤啤」表示，署方於周四（15日）公布臺日電梯（香港）有限公司完成更換的升降機涉沒有安裝門框組件，署方隨即開始巡查。

機電署由10月16日起幾天內將完成巡查全港由臺日安裝的升降機。此外，署方已要求其他註冊升降機承辦商為其安裝的升降機進行相同檢查，並向署方提交檢查報告，而機電署亦會進行抽檢，相關工作將於11月中完成。

為提高透明度，機電署已設立專頁展示巡查及門框組件安裝進度。網頁顯示，署方周六（17日）巡查由臺日安裝升降機的樓宇，截至下午2時已巡查一個屋苑內的一幢樓宇、54幢單幢樓宇，最終發現39幢樓宇沒有安裝門框組件。署方兩日累計發現78幢樓宇沒有安裝門框組件。

翠屏北邨翠柳樓其中一部電梯圍封暫停使用。（黃學潤攝）

機電署指，除了觀塘翠屏北邨和沙田博康邨兩個租置屋邨，上述78幢沒有安裝門框組件的樓宇，全部是私人樓宇。樓宇的物業管理公司或業主立案法團已經／將獲通知。門框組件安裝工程將在機電署監督下進行，所有費用由承辦商承擔。其中一個租置屋邨的門框組件安裝工程已展開，其餘樓宇的安裝工程會盡快展開，機電署已動員升降機商會和其他承建商協助。

至於由其他註冊升降機承辦商安裝升降機的樓宇，署方連續兩日檢查34幢樓宇，全部均已安裝門框組件。

臺日電梯（香港）有限公司。（資料圖片）
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