臺日電梯｜富亨邨換𨋢房委會有份揀臺日　委員盼建溝通機制免再犯

臺日電梯「換𨋢」違規漏裝防火門框事件愈揭愈多，機電署昨日（18日）再發現臺日無為74幢樓裝門框組件，連同早前揭發的48部有問題升降機，累計152部無裝門框虛報完工。臺日電梯在博康邨、翠屏（北）邨及富亨邨均以最低價或第二低價中標。 當中，富亨邨工程因房委會投下關鍵票數通過揀臺日，近日暫緩批出合約。



房委會委員梁文廣今日（19日）表示過往房委會大多不會行使投票權，近年改善此做法是值得肯定，不過建議房委會未來要嘗試與其他部門建立內部溝通機制，掌握比其他小業主更多的資訊，避免同類事件再發生。



翠屏北邨翠柳樓其中一部電梯圍封暫停使用。（資料圖片／黃學潤攝）

房委會委員、九龍西立法會議員梁文廣。（資料圖片／方承恩攝）

梁文廣：暫時一間公司涉事 料屬個別事件

本身是立法會議員的梁文廣在港台節目《千禧年代》指，事件或涉及欺詐，認為情況嚴重。但他指，暫時只涉及一間公司有此情況，相信是個別事件，「未去到話全個行業都出現結構性嘅狀況」。他認為，升降機的維修、巡查依賴現場專業監督，機制未來應避免以單一資訊來源判定是否合規，又建議對於一些較隱蔽的組件，要設抽查機制。

臺日電梯（香港）有限公司。（資料圖片）

理工大學電機及電子工程系客座教授何永業。（資料圖片）

學者倡檢討收緊工程師續牌制度 加強檢視專業道德操守

理工大學電機及電子工程系客座教授何永業指，防火門及門框與是為了防止有火警時，煙進入升降機。他又提到，臺日的漏裝比率極高，相信是為節省成本的偷工減料行為，但暫時署方未發現其他承建商有同樣情況，相信今次屬個別事件。他又認為，機電署日前要求承辦商及註冊升降機工程師一個月內聲明已妥善安裝全部防火組件，在緊急情況下可接受，相信不會有人希望冒虛假文書的風險，有助政府掌握現時行業的情況。

機電署連續三日巡查全港多部升降機，累計發現152幢由臺日安裝升降機的樓宇沒有安裝門框組件，全部是私人樓宇。

何永業指，現時「信任制度」下，註冊升降機工程師需要提交檢驗報告，但政府要求的報告無須記錄防火門及門框安裝情況，他認為制度上無問題，但執行上需要改善。他坦言，「你唔信專業人士嘅話你係無嘢可以信㗎喇」，但「啲人值唔值得信就係另一個問題」，認為當局在一個月後應可了解行業情況，屆時便可檢討並收緊註冊工程師的續牌機制，除審核學歷及經驗外，更需加強檢視專業道德操守。