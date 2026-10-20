臺日電梯｜功樂大廈4𨋢罕見全合規　法團曾另聘獨立工程顧問監工

註冊升降機承辦商「臺日」更換升降機無裝耐火門框，機電署日前完成巡查由「臺日」負責的383幢大廈，累計發現338幢私樓無裝耐火門框組件，合規樓宇僅約45幢。觀塘功樂大廈有4部由「臺日」承辦的升降機，經機電署檢驗，均有安裝耐火門框。



觀塘區議員、業主立案法團主席馬軼超表示，法團更換升降機項目取得市建局計劃資助，並經市建局「招標妥」招標，但未有使用市建局免費的工程顧問服務，而是另外聘請獨立工程顧問，負責監督工程。他認為是次功樂大廈升降機合規或屬運氣好，希望當局日後做好把關，避免再度出現相關問題。



觀塘功樂大廈有4部由「臺日」承辦的升降機，經機電署檢驗，均有安裝耐火門框。（Google地圖圖片@Apple Tang）

「臺日」最低價中標 法團未用市建局工程顧問服務

觀塘功樂大廈樓高12層，共有4部電梯，均為「臺日」承辦並負責保養。經機電署檢驗，4部升降機都有安裝耐火門框。觀塘區議員兼該廈業主立案法團主席馬軼超表示，功樂大廈2024年時申請市建局「優化升降機資助計劃」，並經招標妥招標。

當時「臺日」是標價最低的承建商，更換4部升降機的價錢約270萬元，較第二低價公司相差超過100萬元，法團經業主大會投票後選擇「臺日」。馬軼超補充，法團未有使用市建局免費工程顧問服務，而是另外聘請獨立工程顧問監督整個施工及招標過程。

觀塘區議員、業主立案法團主席馬軼超表示，更換升降機時曾聘請獨立工程顧問，負責監督工程。（林子慰攝）

使用招標妥因相信助業主初步勘察 盼市建局做好把關

馬軼超表示，事件曝光後收到不少功樂大廈業主查詢，遂向當局匯報大廈升降機承辦商，並要求當局跟進。機電署及市建局於周六及周日兩度檢驗功樂大廈升降機，首次檢驗時，市建局曾指大廈升降機欠缺耐火門框組件；第二日檢驗後則指升降機合規，沒有欠缺組件。

馬軼超又說，現時暫未接獲其他大廈業主求助，已向當局查詢使用「臺日」升降機的大廈，希望能協助其他法團。他認為，多數業主不清楚工程程序及用料，「我都唔會知道個木板係咪用緊合規格嘅物料」，使用招標妥時是相信當局會幫業主初步勘察，希望當局日後可做好把關。

觀塘功樂大廈有4部由「臺日」承辦的升降機，經機電署檢驗，均有安裝耐火門框。（林子慰攝）

稱機電署不能只檢視承辦報告 須抽樣檢查

機電署現時已要求其他註冊升降機承辦商為其安裝的升降機進行相同檢查，確保有安裝耐火門框組件，並向署方提交檢查報告。馬軼超認為，屆時署方不能只看承辦商的報告，必須進行抽樣檢查，並加強罰則，才能確保沒有漏網之魚。