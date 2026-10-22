港鐵推共融出行　全線車站派發感官玩具　助SEN學童紓緩乘車焦慮

近年社會愈見關注共融出行，以及對有特殊教育人士（SEN）的理解與支援，港鐵與社福機構合作，透過加強培訓、車站支援及科技應用等一系列措施，照顧不同乘客的出行需要，並推4款感官玩具，於全線車站向有需要人士派發，尤其可助SEN學童紓緩乘車焦慮。有SEN學童家長分享，孩子在乘搭港鐵時，會對鐵路系統的聲音和光線格外敏感，甚至會感到不安，玩感官玩具有助減壓，她亦希望公眾能以更友善態度面對這些SEN人士。



嘉嘉是一位四年級SEN學童的家長，兒子確診ADHD。（林曉儀攝）

SEN學童搭港鐵被罵「冇家教 」 家長盼公眾多一份包容

嘉嘉為SEN學童家長，其就讀小學四年級的兒子小時候確診ADHD，對於聲音、光線十分敏感，尤其搭港鐵的時候會過度活躍、坐不定，喜歡在車廂四處探索，又會模仿港鐵的報站廣播、開關車門的聲音。因此，每次出門前，嘉嘉都會帶備扭計骰等玩具，「阿仔鍾意郁嚟郁去，我哋就轉個形式，郁個腦，畀佢專注地全程投入去玩。 」

不過，SEN學童都會有難控的時候，嘉嘉形容有時候兒子需要多一點空間釋放自己，會在車廂伸展四肢而不小心碰到其他乘客，有時會遭到旁人注視，嚴重的甚至會出言罵其兒子「冇禮貌」 、「冇家教 」。「我唯一可以做嘅就係幫佢同啲陌生人講對唔住」，嘉嘉說，會盡量避開人流高峰的時段，走進車廂後會找個角落「箝住佢 」，以免影響其他人。

嘉嘉分享一次在車廂讓座給一位婆婆時，兒子因未能坐媽媽旁邊而感到焦慮，不過婆婆不但沒有指責，反而釋出善意與兒子聊天，兒子亦在婆婆面前表演。離開前，兒子在耳邊跟她説，「媽媽，我今日真係真係好開心。」，婆婆的舉動讓她感受到一份尊重與溫暖。她指，希望社會大眾能夠給予SEN學童多一份理解，以及更多彈性和選擇空間。

提供感官玩具 助紓緩SEN人士乘車焦慮

港鐵每日服務超過500萬人次乘客，對於部份有特殊學習需要的人士來說，繁忙的鐵路系統所產生的聲響及陌生環境，會對他們造成焦慮與不安，陪同出行的照顧者壓力也會變大。

港鐵即日起在全線99個重鐵站及輕鐵網絡設感官玩具，組成「感 」囊.（林曉儀攝）

港鐵即日起在全線99個重鐵站及輕鐵網絡，設感官玩具組成「感」囊 ，免費派發，有需要的乘客可向港鐵職員查詢並索取，乘車旅程結束後毋須交還。「感」囊 裝有4款減壓玩具，包括彩虹減壓球、紋理液體流動玩具、減壓旋轉陀螺，以及蘑菇觸感減壓玩具。這些感官玩具約為手掌大小，可重複捏壓以達至減壓效果。港鐵代表指，會持續留意玩具庫存數量，在適時入庫，以確保乘客在需要時能取得使用。

另外，港鐵公司總經理客戶體驗及數碼拓展張兆基指，會與社福機構協作，積極考慮在車站範圍設冷靜情緒房間，亦會研究房間內的裝置與設備。

培訓前線員工 需要時提供適切協助

為提升港鐵職員對SEN人士的認識，港鐵與協康會開辦培訓課程，讓員工了解SEN人士在出行時可能會面對的情況，包括預備情景題題目，再由社工給予建議及回應。

港鐵已培訓100位前線培訓員及培訓部同事，提升員工對SEN人士的認識。（港鐵提供）

目前港鐵已培訓100位前線培訓員及培訓部同事，並將陸續開設課程，讓前線培訓人員將知識傳遞至約5000名前線員工。而課程並非一次性，有關SEN的課題將納入每年的重溫課程中，員工能溫故知新。

此外，港鐵正開發「關愛共乘 」手機應用程式，此程式載有數款減壓小遊戲，包括模擬鐵路及互動體驗，協助有特殊需要的乘客預先熟習乘車環境，至於對對碰及畫畫樂遊戲，則協助乘客在旅程期間調節心情及穩定情緒。應用程式顯示仍在測試階段，在邀請協康會及香港明愛會員試用後，預計未來數月內會推出。

港鐵公司總經理客戶體驗及數碼拓展張兆基（左）、協康會區域經理吳晃榮（中）、明愛康復服務總主任謝淑芬（右），向傳媒講解港鐵SEN支援新措施。（港鐵圖片）

展覽巡迴11個車站 助公眾了解SEN

港鐵又於周三（21日）起聯同明愛合辦車站巡迴展覽「SEN途有里 」，提升公眾對SEN人士的理解與認識。展覽將於10月、11月，巡迴11個車站，環繞港九新界，包括金鐘、旺角東、粉嶺等。市民能夠以互動形式，體驗SEN人士在乘車時的感受，從而對他們多一份包容與理解。

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此外，今年暑假，有逾百名的SEN學童及其照顧者參加車站導賞團，讓他們更熟悉車站運作與環境，同時促進學童與前線人員的交流。