無業父多番向女兒施藥性侵　官稱無言語可形容的惡魔行為　囚13年

無業父親涉多次向11歲女兒施用安眠藥後，趁女兒入睡時大肆非禮，包括使用震動器，並曾企圖強姦。女兒最終向母親投訴報警。無業漢早前在高等法院承認施用藥物、企圖強姦和非禮等8罪。案件(HCCC438/2025)。



法官陳慶偉今（16日）判刑時透露，被告有戀童傾向，並指他用異物插入事主下體，對事主傷害與用男性生殖器無異，且案件涉及嚴重違反誠信，及使用藥物等加刑因素，形容無任何言語來可形容被告的惡魔行為，判他入獄13年。



被告KKC（53歲，無業）早前承認4項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、1項企圖強姦和3項非禮罪共8罪。案發於2022年12至至2023年4月，X當時介乎11至12歲。

被告KKC在高等法院被判囚13年。(葉志明攝)

被告求情信稱已感羞恥

辯方指，被告現年53歲，在港出生，中三程度，現時無業，已與妻子分居，有入屋犯法及搶劫等案底。辯方引述被告的求情書指，他現時已感到非常愧疚，就他對X所作的行為亦感到羞恥，望法庭輕判。

被告5個月內4度犯案親生女兒

陳官形容，這是一宗非常差勁的案件。被告是事主的生父，事主當年年僅11至12歲，被告卻運用其地位作出嚴重侵犯，在5個月內4度犯案，程度由撫摸至嘗試插入。被告過程中曾用藥使事主失去意識，甚至在其哀求下仍無動於衷，直言無法用任何言語來形容其惡魔般的行為。

報告透露被告稱犯案想測試警方

官另引述精神科報告指，被告有戀童癖，心理專家認為被告有戀童傾向，但沒有證據支持他有戀童癖。官引述指，被告的重犯機會屬中等偏高，亦有幻覺認為被警方監視，解釋犯案是想測試警方，惟法庭不接納被告的說法。

事主受嚴重創傷不想重提事件

官指，事主因嚴重創傷不想再重提事件，因而無法索取其創傷報告。法庭理解其處境，亦不想再加深其痛苦。官稱，被告在案中因為身體狀況未能完事，但此情況與實質強姦無異，亦同樣嚴重。

事主受藥物影響至出現幻覺及呼吸困難

陳官強調，本案涉及嚴重違反誠信，事主非常年幼，難以反抗被告。被告在犯案時亦未有使用安全套，更要求事主觸摸其陽具，均屬加刑因素。被告使用大劑量藥物令事主失去意識，對其健康造成的影響不容忽視。本案中，事主亦出現幻覺，該藥物副作用甚至可以令她呼吸困難。

官指用異物插入與用生殖器傷害無異

官強調，從事主的角度而言，無論被告用震動器、手指或其他物品插入事主陰道，對其造成的心理傷害其實與插入男性生殖器無異。法官認為，被告被捕時，警方已掌握他曾使用藥物犯案的資訊，他才和盤托出，未能給予任何刑期扣減。在考慮所有因素後，判囚13年。

X睡夢中覺痛醒來發現遭性侵

案情指，被告、X及X的兄長自2022年7月，在旺角一單位居住，X母則居於另一單位。同年12月，被告讓X服食安眠藥。X服食後入睡時感到痛楚，醒來發現褲被拉下，並見被告舔及指插其下體，被告並問X是否感舒服。被告繼而企圖強姦，但因陽痿而不果，但仍繼續摸X胸和吻她。

叫X服維他命丸實為安眠藥

在2023年1月，X同樣服食被告提供的安眠藥後，睡夢中被弄醒，發現被告在非禮她。X其後向被告發訊息，明言不喜歡及叫被告不要再做，被告回覆明白，並要求X不要告訴他人。同年4月，被告兩次叫X維他命丸，該些藥丸實為安眠藥，X服食後暈眩入睡，被告再趁機非禮。

警方搜查發現壯陽藥和震動器

X在同年4月致電告知母親遭被告性侵，事件最終報警。警員在單位內檢獲多粒壯陽藥和一個震動器。被告警誡下承認犯案曾向X使用震動器。