獸父自女兒6歲姦至11歲　地點包括殘廁酒店　為女兒做功課換性交

中年漢涉在親女6歲起性侵她，女兒約13歲時向學校社工揭發。中年漢今(23日)在高等法院承認14項強姦罪（HCCC244/2025），控罪年期橫跨6年。



案情指，被告女兒稱被告在她6歲時要求與她性交，她當時不知何事便答應。自該次事件後，她與被告曾在多個不同地點，包括商場殘廁及酒店開房間等發生性行為，她稱心中雖然有多個不願意，但被告會用不同方法利誘她，包括為她的網上遊戲充值、支付金錢，甚至教她做功課等。事主稱有次她帶備功課到酒店，被告有幫她做部份功課後才性交，之後卻向她投訴開房幫她做功課覺浪費金錢。



法官潘兆童指被告在6年的性侵期間，均沒有使用安全套，明言會判處一個長的監禁刑期，並把判刑押後至11月4日，以候被告的心理報告，被告期間須還押。



被告FKY，48歲，報稱從地盤相關工作，被控14項強姦罪，指他於2015年12月至2021年11月，在住所、一個商場的殘廁，和多間酒店房間，14次強姦女兒X。X案時介乎6至11歲。

被告FKY在高等法院承認14項強姦女兒X的罪名。(葉志明攝)

事主稱幾乎每星期都與被告到酒店

案情指，女事主X在2009年出生，她於2022年11月，即X約12至13歲時，向學校社工透露年她年幼時遭父親性侵。X其後在錄影會面向警方透露，她自6歲起多番和被告性交，又指被告會趁X母不在家時在住所強姦X，此外，被告幾乎每星期日都會帶她到酒店性侵她。

首次事件時不知發生何事而答應

X指首次事件發生於2015年12月至2016年12月期間，當時她在父母房但沒穿褲子，被告入房要求和她性交，被告並稱可替X的網上遊戲充值，或購買卡通玩具以利誘X。她稱當時不知道發生何事便答應。自該次後，她曾多次在住所與被告性交。

約有10次在商場殘廁發生

X又稱，被告在2016年起，曾帶她到一商場的殘廁性交，這情況發生約10次。

拒絕性交被告稱可支付金錢

其後，被告指妻子經常在家，便向X稱應到酒店。X表明拒絕，但被告再利誘她，包括稱可提供300至500元，或替X的網上遊戲充值，X稱她在不情願下答應，並指被告有時會替她直接充值，或X和他三次性交後，會給X金錢。

向妻稱帶X去主題樂園 實帶X去酒店開房

至2019年1至2月，X當時已9歲，她稱被告首次帶她到酒店性交，被告並在數天前向妻子稱會帶X到主題樂園，結果卻帶X到天水圍悅品天秀酒店，兩人在酒店間內兩度性交，期間被告並無使用安全套，並有在X體內射精。

X稱性交時心裡有好多個拒絕

X指被告於2021年，即她約11歲時，帶她到葵涌悅品酒店，被告在房間內先手淫，然後和X性交。X稱她感到劇痛，形容有如遭玻璃割傷皮膚，故性交後睡覺。被告之後叫醒X並再利誘她性交， X稱心裡雖有好多個拒絕，因已經性交多次，當時已感麻目，最後仍與被告兩度性交。

做手勢指代表要畀爸爸

X又提到有次與被告在屯門悦品度假酒店房間內性交的經歷，X稱她與被告兩度性交後入睡，被告喚醒她並稱：「要繼續畀。」X感怨恨並踢被告。被告在X再睡醒後，向她做了一個手勢，示意他想再性交，被告並謂：「呢個手勢呢就係代表要畀爸爸。」X指被告又威脅不教她做功課，X遂和被告發生第三次性行為。

幫忙做部份功課後兩次性交

X又稱，有次被告帶她到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店，X因未做完功課向被告求助，她並把功課帶到酒店。她指被告有在房間為她完成部份功課，X當日與被告性交兩次。

向X投訴訂房來做功課浪費金錢

X之後準備離開，被告卻稱訂酒店房來替X做功課，並投訴只性交兩次是浪費金錢，但X堅持離開。X事後感後悔，認為若及早完成功課，便不會遭被告強姦。

紀錄顯示，被告於2019年1月至2022年8月間，曾50次在該4間酒店訂房。