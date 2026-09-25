無業父向女兒施藥圖強姦　女兒痛醒目睹父不舉未成事　父認8罪

無業父涉給11歲女兒服食安眠藥，趁女兒入睡後性侵，惟女兒覺痛醒來，目睹他的性侵行為，包括曾企圖性交，惟因不舉而未成事。女兒曾向父發訊息求停止，父亦答應。惟數月後，父兩度叫女兒服食維他命丸，該藥實為安眠藥，他並再作性侵行為。女兒終向在內地的母親哭訴及報警。



無業漢今（25日）在高等法院承認企圖強姦及施用藥物等8罪(HCCC438/2025)。控方透露，事主不願就創傷報告接受評估，法官陳慶偉稱明白事主面對的困難，但稱法庭想向她提供協助，著控方再聯絡她，並把判刑押後至10月20日。



被告曾在內地服刑

被告KKC，53歲，無業。他承認4項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、1項企圖強姦和3項非禮，合共8罪。案發於2022年12至2023年4月，X當時介乎11至12歲。控方透露被告曾在內地服刑，獲釋後返回香港，和子女同住。法官亦有要求為被告索取精神和心理報告。

被告KKC在高等法院認8罪候懲。(葉志明攝)

被告給X服安眠藥 趁她睡著時性侵

案情指，被告和X、X兄長自2022年7月，在旺角一單位居住，X的母親則居於另一單位。同年12月，被告讓X服食安眠藥。X服食後入睡，期間感到痛楚，醒來發現褲子被拉至膝頭位置，被告則用手指插其下體。

被告圖性交因陽痿未成事

其後，被告又舔X的下體，又捉著X的手摸他的陽具。X嘗試縮手但不果，被告又問X是否感舒服。被告繼而試圖與X性交，但因陽痿不果，其後他用其下體在X私處外磨擦，又摸X的胸和強吻她，之後返回自己的床繼續入睡。

X向被告發訊息著不要再做

於2023年1月，X同樣服食被告提供的安眠藥，然後入睡。她在睡夢中被弄醒，發現被告摸她的胸和私處。X其後向被告發訊息，指她不喜歡被告摸她，著被告勿再重施故技，被告回覆稱明白，指事情將會回復正常，同時要求她不要告訴他人，指這是兩人的小秘密。

被告反口再給X服藥後性侵

然而，被告於同年4月，兩次叫X服維他命丸，該些藥物實為安眠藥，X服食後感暈眩。被告再趁X入睡時吻她的胸和用指插其下體。

單位內有壯陽藥 被告認曾向X用震動器

X事後致電母親，透露曾遭被告性侵3至4次，事件最終報警。被告其後被捕，警員在單位內檢獲多粒壯陽藥和一個震動器。被告警誡下承認犯案，並指在第一次性侵時，曾向X使用震動器。