獸父淫辱親女十年　官指事主猶如活在地獄　斥被告麻木不仁囚22年

地盤工在女兒13歲起強姦她十年，甚至在女兒發燒和月事時也不放過，叫女兒淘寶買壯陽藥，女兒因常遭被吿家暴，只有啞忍多年。她成年後錄音收集證據，在1次被姦後報警，體內驗出被吿的精液。地盤工早前在高等法院承認14項強姦和1項肛交罪(HCCC154/2026)。



暫委法官郭棟明今（18日）判刑時直斥被吿行為變態，指其女兒十年間恍如活在地獄，被告與心理學家會面時，卻指女兒誇張，聽案情只是冷笑以對，認為其認罪流於表面。郭官斥被告對親女麻木不仁，把她當作性玩具，判監22年也無法抵消女兒承受的痛楚。郭官同時亦寄語女事主要重新上路。



被告YS，48歲，地盤工人。他被控於2014年至2024年間，14次強姦X和1次未經X同意下肛交，X於涉案時介乎13至23歲。被告個子不算高，約1.6米，聽取判刑時一直低頭。

被告YS在高等法院認強姦等多罪，被判囚22年。(葉志明攝)

官稱曾考慮判無限期監禁

法庭早前為被吿索取心理報吿，暫委法官郭棟明指由於被告有機會對社會造成危險，因此他一度考慮判處無限期監禁。如今報告雖然指被告的重犯風險介乎低指中等，沒有戀童癖，但被告與心理專家會面的表現值得一提。

指女兒誇張聽案情時冷笑對待

郭官指，被告描述案發的經過不符案情，並指女兒誇大案情，聽到案發經過時更冷笑以對。專家指，被告輕視案情和對女兒的影響，悔意流於表面。郭官指，被告認罪只因他知道自己無可避免會入罪，並非真誠悔意。

X在街見到貌似被告人會感害怕

郭亦引述X的創傷報告，X事後有創傷後遺症，偶爾閃現痛苦回憶，出現社交退縮，需要持續接受輔導。她害怕在街上見到貌似被告的人，並相信被告獲釋後會對付她，她想過離開香港以保安全。

官形容X的十年恍如活在地獄

郭官形容，案發十年X恍如活在地獄中，被告對親女麻木不仁，任由野性釋放，將女兒當成性玩具，案情嚴重。郭官就15罪採取8至12年起點，最終判監22年，明言被告的所作所為，判監22年也不為過，卻無法抵消女兒承受的痛楚。郭官指，被告行為良好或可在15年後獲釋，希望被告在獄中真正悔改，同時寄語X忘記過去，重新上路。

X自幼已遭被告暴力對待

案情指，被告是女事主X的生父，X於2000年出生，她出生後與父母居於深圳，她的弟弟在2004年出生。被告脾氣暴躁，全家都很怕他，X上幼稚園時已遭被告責罵和打，被告心情欠佳時會向X擲物，或拳打腳踢，X的身體和四肢經常有瘀傷，亦常遭被告掌摑至面腫，她從少便不敢拒絕父親的要求。

約13至14歲時開始被強姦

被告於2012年獲批來港，他周末會返內地探望家人。他在2014年首次在深圳的家中，把X推在床上並在沒使用安全套下把她強姦，這是X的首次性行為，她被姦後下體流血。此後，X於2014至2016年來港並居於被告在沙田的鐵皮屋時，亦多次遭被告強姦，曾一天被強姦兩次，亦有在經期來潮時被姦。

隨母來港後與被告同房

X與母親於2016年申請到單程證來港，並居於被告元朗的任所，被告要X與他同房，從2016至2020年間，被告多次在沒有使用安全套下強姦X，並曾與X肛交，X大感痛楚並掙扎，被告之後再與X性交。

發燒生病亦有被強姦

被告亦曾在X發燒和患上蕁麻疹（俗稱風癩)時強姦她，X曾問被告為何在她生病時仍這樣對她，被告回應說，X身體發熱時性交令他感到溫暖舒適。

反抗被抓傷胸部而流血

X一家在2020年搬到石硤尾居住。被告多番在X母外出或返回內地時強姦X，有次X作出反抗，被告憤怒指斥X不跟他的要求，又大力抓傷X的胸部，X被強姦後見胸口有三道抓痕，其中一條抓有流血。她事後有拍下照片，並儲存在手機。

2023年起開始暗中收集證據

X知道被告會趁在家人不在時性侵她，她在2023年1月在床上放置手機，並開啟錄音功能。被告有趁機入房迫X替他手淫及替他口交，並把她強姦。X於

2024年7月最後一次被強姦。她感忍無可忍，被姦後即往報警，經檢驗後在其體內找到被告的DNA和精液。X亦向警員講及被告打她和家人的經過，並指一家人都很怕被告，她啞忍多年，怕被告會爭奪其弟的撫養權。她指被告會在非「安全期」不用安全套下強姦她，之後會給她避孕藥。

妻及子確認害怕被告

被告被捕後保持緘默，並在單位內檢獲助陽具勃起的藥膏和潤滑劑，亦有女性催情用的精華液。X母和X弟確認他們都很怕被告，亦不知X曾被性侵。X母指被告會阻止她帶X回鄉，因他要X留家做家務，又曾言：「我生你(X)出嚟，我要你生就生，我要你死就死。」