法國示威火光沖天　巴黎女導遊淡定介紹景點　網民嘖嘖稱奇

法國全國爆發近年最大規模的抗議，大量失控畫面在社群上瘋傳，不過也有部分影片捕捉到民眾冷淡看待的一幕，其中就包含1名女導遊，只見她在塞納河的1艘觀光遊船上向遊客介紹景點時，眼前能見到熊熊火光與瀰漫黑煙，不過該名導遊完全不在意、繼續淡定地導覽，讓遊客和網友嘖嘖稱奇。



巴黎導遊無視暴動 「淡定導覽」驚呆遊客

在法國各地持續不斷的動盪中，街頭上充斥著路障、催淚氣體和緊張的衝突，多處也燃燒著火光並冒出黑煙，然而1支由遊客拍攝、上傳到TikTok的影片格外引人注目，只見拍攝者坐在1艘正行駛在塞納河上的觀光遊船，但眼前的巴黎卻並非印象中的那樣浪漫，甚至能看到橋下有著燃燒中的火堆。

法國有名導遊無視眼前正在暴動的巴黎、淡定地繼續為遊客導覽。（X@NassimMTL）

導遊無視周圍燃燒的火光，淡定介紹景點：

最令人驚奇的是，負責這艘船導覽的女導遊拿著麥克風，淡定地一邊看著眼前的亂象、一邊彷彿無視一切般地為遊客介紹艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower，又稱巴黎鐵塔）。

這段畫面曝光後，網友驚呼「導遊表現得好像一切如常，巴黎卻正陷入一片火海」、

「她的導覽和眼前的景象太衝突了」，也有人「導遊似乎完全不在意」、「她彷彿表現出『沒事啦』的樣子」。

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