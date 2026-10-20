特朗普赴堪薩斯州拉票　警告民主黨勝選美國將如法國般「焚燒」

美國總統特朗普（Donald Trump）10月19日在堪薩斯州帕克城（Park City）為競逐連任的共和黨參議員馬歇爾（Roger Marshall）拉票，警告若民主黨在中期選舉勝出，美國將出現如法國近期的暴力騷亂。



特朗普指，法國近日因生活成本及公共服務資源不足爆發大規模示威，其後演變成騷亂及搶掠，稱「當你見到法國燃燒的教堂尖頂和熊熊烈火，記住那就是激進『Dumocrats』（特朗普對民主黨的貶稱）想對美國做的事」。

2026年10月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國佐治亞州多爾頓市（Dalton）的一場競選活動上發表演說。（Reuters）

路透社報道，堪薩斯州是保守派中部州份，特朗普2024年在該州以16個百分點優勢勝出，該州已94年未選出民主黨參議員。惟首任參議員馬歇爾與民主黨候選人、衛理公會大型教會牧師漢密爾頓（Adam Hamilton）選情緊湊。

漢密爾頓反對特朗普的關稅政策，並批評其「反覆無常的領導」。特朗普在集會上稱漢密爾頓「想讓你為生為白人而懺悔」，馬歇爾則主打文化議題，稱漢密爾頓「對堪薩斯來說太覺醒」。

漢密爾頓競選發言人回應指，馬歇爾的競選「正在下沉」，強調集會上的言論無法掩蓋堪薩斯人正受油價上漲、醫療負擔及華盛頓腐敗困擾的事實。

漢密爾頓在影片中歡迎特朗普到訪，稱其支持者在競選中「有位置」，會在合理時與特朗普合作，在華盛頓政策傷害農民及鄉村醫院時為堪薩斯人發聲。