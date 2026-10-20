法國暴動名牌店遭洗劫　贓物流入二手平台　Vinted加強審查封號

針對法國近日爆發嚴重暴動並引發多宗商家遭掠奪事件，歐洲知名二手服飾交易平台Vinted於10月19日表示，已緊急升級審查機制，全力識別並下架所有疑為搶劫得來的商品廣告，並對違規帳號祭出永久封禁的處分。



搶匪狂拍賣贓物 Vinted大動作下架封號

路透社報道，面對暴動劫掠商品迅速流入市面的亂象，二手平台Vinted表示自週末起已採取「立即行動」，全面調升系統審查標準，動用演算法與人工審核，全力識別並下架所有疑為搶劫得來的商品。

法國Dior慘遭蒙面人惡意搶掠，現場狼狽不堪。（Reuters）

法國爆發嚴重暴動引發多宗商家遭掠奪：

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Vinted發言人發聲明強調：「Vinted嚴格禁止出售或徵求盜竊物品，我們對此採取零容忍態度。」只要證實違規，涉案帳號將面臨永久停權。平台目前正與法國警方及政府單位密切配合，隨時調整防範機制，阻斷任何非法獲利管道。

搶到網路上 法政府急召TikTok、亞馬遜開會

法國小企業事務部長帕潘（Serge Papin）在X上證實，政府已緊急召集各大跨國電商與社群平台高層開會。受邀業者包括Vinted、Amazon（亞馬遜）、eBay以及TikTok等。這場跨部會會議由內政部與司法部官員共同主持，要研擬出聯手防堵二手平台淪為「洗贓物管道」的具體對策。

LV、勞力士慘遭殃 暴動恐跨國蔓延

這場幾十年來最嚴重的暴力衝突，讓不少國際奢侈品牌淪為受害者。暴徒不僅在街頭縱火、與警察爆發猛烈衝突，更趁亂砸毀店家。包括Louis Vuitton、Rolex（勞力士） 以及美妝零售龍頭Sephora等店家均遭闖入洗劫。

報導指出，意大利近日同樣因物價飛漲爆發抗爭，多家名牌店慘遭洗劫。由於法國、英國與意大利為Vinted前三大核心市場，市場也高度關切贓物是否會跨國流竄。不過Vinted目前未說明意大利市場是否也出現可疑商品暴增的狀況。

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