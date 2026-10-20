馬會參與世衞專題交流會 分享支援長者經驗 至今已撥40億元
撰文：陶嘉心
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香港賽馬會今日（20日）參加世衞第77屆西太平洋區域委員會會議期間同場舉行的健康樂齡專題交流會，與不同政府代表及專家探討在人口老化的趨勢下，社區如何更有效支援長者維持健康體魄、獨立生活及日常生活所需的功能能力。
香港賽馬會自1990年代末已開始關注人口老化帶來的挑戰，至今已推展逾 60 個與健康樂齡相關的創新項目，合共審批撥捐近 40 億港元，涵蓋腦退化症患者照護、精神健康、慢性疾病管理、藥物管理、提升活動能力及樂齡科技等範疇。這些項目協助長者保持健康活躍，並與社區保持聯繫，同時促進香港醫療及社會照顧服務的可持續發展。
在健康樂齡專題交流會上，香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英與區內領袖及專家交流意見，探討醫療系統如何更有效支援健康樂齡，以及協助長者在社區維持身體機能。
與會人士分享各地經驗及實務案例，並探討區域學習、技術交流及未來合作機遇。馬會亦分享，香港中文大學透過馬會基金推動的多項健康樂齡社區項目，包括「賽馬會 e 健樂電子健康管理計劃」及「賽馬會齡活城市計劃」。
香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英表示，馬會期待分享香港的經驗，同時汲取各與會者的寶貴經驗，並加強與世界衞生組織及區內持份者的合作，共同推動健康樂齡及醫療系統轉型。