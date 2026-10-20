馬會參與世衞專題交流會　分享支援長者經驗　至今已撥40億元

香港賽馬會今日（20日）參加世衞第77屆西太平洋區域委員會會議期間同場舉行的健康樂齡專題交流會，與不同政府代表及專家探討在人口老化的趨勢下，社區如何更有效支援長者維持健康體魄、獨立生活及日常生活所需的功能能力。



世界衞生組織總幹事譚德塞博士（左一） 、世界衞生組織西太平洋區域主任 Saia Ma'u Piukala 醫生（右一）、香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英（左二），以及香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授余浩欣教授（右二）。（大會提供）

香港賽馬會自1990年代末已開始關注人口老化帶來的挑戰，至今已推展逾 60 個與健康樂齡相關的創新項目，合共審批撥捐近 40 億港元，涵蓋腦退化症患者照護、精神健康、慢性疾病管理、藥物管理、提升活動能力及樂齡科技等範疇。這些項目協助長者保持健康活躍，並與社區保持聯繫，同時促進香港醫療及社會照顧服務的可持續發展。

在健康樂齡專題交流會上，香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英與區內領袖及專家交流意見，探討醫療系統如何更有效支援健康樂齡，以及協助長者在社區維持身體機能。

與會人士分享各地經驗及實務案例，並探討區域學習、技術交流及未來合作機遇。馬會亦分享，香港中文大學透過馬會基金推動的多項健康樂齡社區項目，包括「賽馬會 e 健樂電子健康管理計劃」及「賽馬會齡活城市計劃」。

受惠者參與由香港賽馬會慈善信託基金資助的健康樂齡活動。近三十年來，馬會支持多元化項目，促進長者健康、維持內在能力和獨立生活能力，並加強其與社區的聯繫。（大會提供）

香港賽馬會慈善事務部主管（衞生健康；樂齡護老）陳載英表示，馬會期待分享香港的經驗，同時汲取各與會者的寶貴經驗，並加強與世界衞生組織及區內持份者的合作，共同推動健康樂齡及醫療系統轉型。