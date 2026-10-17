賽馬會656照顧者好幫「搜」計劃辦展覽　籲關注護老者建友善社區

為響應10月「照顧者月」，由香港賽馬會慈善信託基金捐助、聖雅各福群會主辦的「賽馬會656照顧者好幫『搜』」計劃（「計劃」），周五（16日）在將軍澳新都城二期商場舉行「賽馬會656照顧者好幫『搜』新里程暨『聽見・『顧』事』展覽開幕禮」，展示平台的最新發展，並透過跨媒體展覽，呼籲社會各界關心護老者所面對的壓力與挑戰，共同建立具同理心的友善社區。



主禮嘉賓、約80位來自社福界、學界及商界代表，以及一眾護老者見證計劃的發展。（香港賽馬會提供）

80位社福界、學界及商界代表出席典禮

「賽馬會656照顧者好幫『搜』」平台自2024年10月推出至今，已累積超過960,000名瀏覽用戶。為進一步協助照顧者解決生活痛點，平台宣布邁向新里程，將深化人工智能（AI）技術以優化資訊及服務配對，同時開拓護老主題討論平台及護老支援創新實踐，讓照顧者能更快捷方便地獲取社區資源與支援。

典禮主禮嘉賓包括勞工及福利局康復專員姜梁詠怡、香港賽馬會慈善事務總經理（樂齡護老）鍾惠敏，以及聖雅各福群會總幹事李玉芝。現場亦有約80位來自社福界、學界及商界代表，以及一眾護老者到場見證。

香港特別行政區政府勞工及福利局康復專員姜梁詠怡（中）、香港賽馬會慈善事務總經理（樂齡護老）鍾惠敏（右）及聖雅各福群會總幹事李玉芝（左）參與啟動儀式。（香港賽馬會提供）

鍾惠敏表示，護老者是長者生活中的重要依靠，也是社會不可或缺的力量。馬會慈善信託基金一直致力支持具影響力的社會創新項目，期望透過科技應用、社區參與及跨界別協作，回應護老者多元且不斷轉變的需要，攜手完善護老支援網絡，營造關愛共融的社會環境。

李玉芝則感謝馬會的長期支持。她強調，護老者每天默默承擔照顧責任，他們的需要值得被社會看見與理解。李玉芝希望透過是次計劃及活動，善用數碼科技連結資訊與服務，陪伴照顧者走得更遠。

主禮嘉賓向照顧導航員頒發感謝狀。（香港賽馬會提供）

活動同場亦舉辦了「聽見・『顧』事」展覽，由計劃團隊與年輕藝術家共同策展，結合文字、攝影、音樂及咖啡體驗等多元媒體，呈現護老者的真實故事與心聲。展覽亦邀請到身兼護老者的音樂人創作主題音樂，並展示可應用的社區資源。

在分享環節中，活動司儀兼資深傳媒人方健儀與其父親現身說法，與平台代表及護老者義工交流日常面對的照顧挑戰。大會亦於現場向照顧導航員頒發感謝狀，感謝他們為護老者群體所作出的貢獻。