元朗賽馬會元匯工場竣工　可為130名殘疾人士提供職業培訓等服務

香港現時有逾12,000名輕度至中度肢體殘障及智障人士接受職業康復服務訓練，當中不少正面對年紀漸長帶來的健康挑戰。馬會撥捐逾2.37億港元，支持9間綜合職業康復服務中心進行現代化工程，並推行「賽馬會共『健』里程支援計劃」。



其中，位於元朗的「賽馬會元匯工場」現代化工程竣工及啟動禮暨共融嘉年華於今日（10日）舉行，料可為130名殘疾人士提供服務，設有優化的職業培訓設施及復康科技，開拓貼近現代市場需要的多元技能培訓。



翻新後的「賽馬會元匯工場」可為130名殘疾人士提供服務，設有優化的職業培訓設施及復康科技，開拓貼近現代市場需要的多元技能培訓。（馬會提供）

「賽馬會元匯工場」由基督教懷智服務處營運，勞工及福利局局長孫玉菡亦有出席今日啟動禮。翻新後的「賽馬會元匯工場」可為130名殘疾人士提供服務，設有優化的職業培訓設施及復康科技，開拓貼近現代市場需要的多元技能培訓。

中心同時推展「賽馬會共『健』里程支援計劃」，由香港理工大學康復治療科學系團隊設計及推行，為服務使用者建立個人健康檔案，並舉辦涵蓋運動、營養及自我管理的健康支援項目，協助服務使用者及其家人建立更健康的生活模式。除此之外，透過職業復康、認知訓練及就業支援等服務，協助服務使用者提升工作技能及建立自信。

翻新後的「賽馬會元匯工場」可為130名殘疾人士提供服務，設有優化的職業培訓設施及復康科技，開拓貼近現代市場需要的多元技能培訓。（馬會提供）

設專業訓練廚房、模擬咖啡室等

中心配備多元化設施，包括佔地約600平方呎、設有先進餐飲設備及獲發食物製造廠牌照的專業訓練廚房；模擬咖啡室場景，讓學員親身體驗食品製作、顧客服務及零售營運；添置復康科技設備，提供機能評估及互動訓練；配備電動無線輪椅升降枱等無障礙設施，以配合不同學員訓練需要。此外，中心亦設有練泥機、大型陶窯機、雷射雕刻打印機及壓模機等專業設備，用於陶藝皮革工藝等技能訓練。

工場亦成立多支地壺球隊及跑步隊，成員包括工場學員、家屬及社區義工。透過恆常訓練、參與比賽及交流活動，參加者得以加強與社區的聯繫，促進互相了解，並推動社會共融。