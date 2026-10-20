保險經紀涉借錢不遂弒父　控方指被告曾稱　他曾圖肢解父親但不果

保險經紀疑因欠債向父親借錢，涉在借錢不遂下把父殺死，並把其父屍體放入紅白藍膠袋，棄置於華富邨對出海面。他並涉在殺父後，用父親的提款卡提取及轉走父親20萬，再潛逃台灣。他之後向警員稱會回港自首，並在回港時被捕。被告否認謀殺，案件（HCCC282/2025）今(20日)在高等法院開審。

控方開案時透露，被告被捕後曾稱與父爭執時，用刀捅父的頸數次，他在重組案情時，又透露父親死後，他曾嘗試用刀從父親的右肩肢解屍體，但未能成功。



被告黎謹友，案發時26歲，被控於2018年12月4日，謀殺黎金福（65歲）。

被告黎謹友回港自首後，曾與警方到涉案地點重組案情。

黎父屍體在華富邨對出海面被發現（資料圖片）

黎父取得強積金後戶口有22萬

控方開案陳詞指，被告和胞妹均曾居於華富邨某單位，他其後搬出。黎父案發時居於屯門寶田邨某單位，他於2018年10月以年屆65歲為由，申請取回強積金。連同之後取回的13.8萬元強積金，他當時的戶口共有22萬元。

案發當天被告曾與父親食早餐

案情指，於2018年12月4日，被告和父親在早上在屯門一間快餐店吃早餐。早上11時許，兩人回到被告父於寶田邨的單位，被告中午近1時離開，之後多次往返回單位，亦曾使用父親的提款卡提款和轉帳。

被告曾把貨物由屯門運至華富邨

被告亦曾聯絡GoGoVan司機，要求翌日由屯門送貨至薄扶林。同年12月5日早上11時許，被告在寶田把一個膠箱交給一個GoGoVan司 機，半小時後，貨車抵達華富邨，被告把膠箱運入華富邨一單位。同日下午，被告把一隻勞力士手錶拿去典當，獲8000元。他之後再到銀行，用其父的提款卡提款和轉帳。

漂浮紅白藍袋發現黎父屍體

被告當晚至翌日凌晨期間，多番走向瀑布灣。他於12月6日凌晨帶住一個行李箱走向瀑布灣，他折返時，已沒有帶著該行李箱。同年12月6日早上7時許，有人發現一個紅白藍袋在瀑布灣外浮起，並發現袋內載著黎父的屍體， 消防員把屍體帶上岸。

被告從父戶口提走20萬後飛到台灣

被告同日再用黎父的提款卡提款和轉帳，控方指，被告於12月4至6日期間，提取合共20.3萬元。被告於6日中午坐飛機到台灣高雄，同日稍後接獲警員通話。警員在通話中告知其父的死訊。被告稱會返港自首。他同晚11時許到港並在機場被捕。

警誡下稱一時錯手插了幾下

被告警誡下稱：「我本來想同我阿爸借錢，但佢唔借仲講粗口鬧我及郁手打我，我一時錯手，用刀插咗佢幾下，我都唔想咁樣嘅。」

案件重組透露曾嘗試肢解屍體

被告在錄影會面稱，原本打算自殺，避免其妻遭放高利貸的人士騷擾。為見父親最後一面，他於案發日早上相約父親吃早餐。他在寶田邨單位替父親按摩期間，問父借20萬元。父親開始怒罵他，兩人因此爭執，並互相推撞。他指其父用椅子擲被告，被告感憤怒，從袋中取刀，捅父的頸數次。他承認拿取了父親戶口內的款項，以償還高利貸欠債。他在案件重組時也提及他嘗試用刀從黎父的右肩肢解屍體，但未能成功。

法醫指黎父身上有5處傷口，其中一處位於右頸，該傷口由6個或以上的刺傷造成，並傷及大動脈和氣管，導致黎父死亡。